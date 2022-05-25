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【AAPL】內地封城影響新手機生產進度　蘋果有意到中國以外地區擴生產綫？

環球政經 17:06 2022/05/25

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《路透社》引述《日經新聞》報道，指出中國因疫情爆發而封城，不少工廠都因而停運，而這至少影響了蘋果公司一款新手機的生產進度，而該公司已告知其供應商iPhone的生產速度。

由於中國的「清零」政策，導致iPhone組裝商和碩聯合科技股份有限公司，上月暫停了蘋果公司上海和崑山工廠的運營。上海目前封鎖已進入第七個星期，現時仍因全市封鎖而基本癱瘓，而北京的隔離力度則更強。

滙豐維持恒指今年目標25410點  推薦12隻首選港股【見下頁

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《路透社》報道提到，因中國新冠疫情封城以及俄烏戰爭等因素，加劇了這iPhone製造商的困境。在最壞的情況下，蘋果預計新手機的生產進度將受到影響。

而《華爾街日報》則報道，蘋果有意在中國以外地區設廠擴大生產綫，該公司已有部分生產綫設於印度和越南。消息人士稱，蘋果的「替代方案」時，有考慮到這個國家。

據分析人士稱，包括iPhone、iPad和MacBook等蘋果產品中，超過90%是由代工企業在中國生產的。多名分析人士曾指出，蘋果公司對中國的嚴重依賴構成潛在風險。

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撰文 : 陳楚琨

路透社 疫情 戰爭 MacBook iPad 經濟 越南 上海 印度 iPhone
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