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國務院今午召開 全國穩住經濟大盤電視電話會議 料逾10萬人參加

股樓投資 16:53 2022/05/25

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據內地媒體《財新網》消息，國務院常務會議部署穩經濟一攬子措施兩天後，今天下午3點，全國穩住經濟大盤電視電話會議將召開，敦促各地狠抓落實，抓緊出台符合地方實際的穩經濟政策，或為重點。財新多方確認了這一消息。據財新了解，此次會議在省、市、縣設立分會場，各級政府領導及政府主要組成單位負責人將參加或收聽收看。根據推算，本次電視電話會議有超過10萬人參加。

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4月以來的疫情封控重創中國經濟，政府近期集中釋放力度與廣度兼具的扶持政策。總理李克強日前主持召開國務院常務會議，部署穩經濟一攬子共３３項措施。之後人行、銀保監要求加快已授信貸款的放款進度，保持房地產信貸平穩增長；金融系統要用好用足各種政策工具，從擴增量、穩存量兩方面發力，以適度的信貸增長支持經濟高質量發展。

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撰文 : 李尚毅

中國國務院 經濟

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