【零售商機】報告：7成零售商料今年生意錄至少2成增幅　顧客對「線上購物、線下退貨」有需求

▲ Adyen香港區主管鄧啟俊認為，企業推行數碼轉型的步伐各有不同，取決於他們的資源及計劃。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下零售商為保生意，加快數碼轉型的步伐，紛紛開拓網上銷售渠道，但消費者的要求不止於此。有報告結果顯示，本港有7成受訪者更傾向光顧利用科技改善顧客體驗的商戶。

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為了靈活應對疫情下各種突發情況，很多零售商也把資源放在推廣網購。整合支付平台Adyen公布香港零售報告2022，顯示有6成商戶的生意額在2021年增加20%以上，跑贏全球其他受訪市場。有99%本地商戶表示，今年將會再加大科技上的投資，以改善生意。

為零售業帶來8.8個百分點增長

報告估算，若商戶加快推行數碼轉型，將會為香港零售業帶來額外8.8個百分點的增長，增幅屬全球最大。有高達73%的香港商戶預計將在2022年錄得至少20%的增長，規模相當於2,180億港元。

Adyen香港區主管鄧啟俊認為，企業推行數碼轉型的步伐各有不同，取決於他們的資源及計劃。他指，過去2年的疫情有很多企業已加入網上支付選項，是為轉型的第一步。現時他們應開始計劃第二步，把線上線下的資料共通，令顧客不論是網購或光顧實體店，亦可無縫接軌。

事實上，本港顧客對購物體驗的要求亦不斷提高。有78%受訪港人表示，經歷過一次不良的購物體驗後，便會放棄再到同一家商戶購物；比例高於全球平均。即使社會疫後復常，有逾6成本港消費者仍會選擇到實體店消費；並維持利用不同渠道銷售的做法。

僅2成商戶做到「線上購物、線下退貨」

港人期望商戶可提供線上線下接軌的購物體驗，例如有近7成顧客希望門市職員可提前把其網上購物清單，放於試身室。另又有65%會對提供「線上購物、線下退貨」的商戶更忠誠，偏偏本港只得2成商戶可做到。

鄧啟俊解釋，現時有不少商戶正正因線上線下資料未能共通，而未能做到「線上購物、線下退貨」。如顧客到門市退換網上購買的貨物，線下系統未能找到其付款數據，退換的貨物便只能當作虧蝕處理。

同時，有8成港人期望商戶可以利用科技，改善品牌的會員制度，包括兌換獎賞等。由於購物渠道變得多元，鄧認為顧客更期望即使在不同渠道消費，亦能更新會員紀錄儲積分。高消費的客群更希望品牌可以按消費金額，提供折扣。

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記者：葉泳珊