  • 27°C
香港時間 : 2022525日 (三) 17:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售商機】報告：7成零售商料今年生意錄至少2成增幅　顧客對「線上購物、線下退貨」有需求

商業 16:18 2022/05/25

分享：

分享：

Adyen香港區主管鄧啟俊認為，企業推行數碼轉型的步伐各有不同，取決於他們的資源及計劃。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下零售商為保生意，加快數碼轉型的步伐，紛紛開拓網上銷售渠道，但消費者的要求不止於此。有報告結果顯示，本港有7成受訪者更傾向光顧利用科技改善顧客體驗的商戶。

【企業管理】天線得得B損毀釀禍　揭港企危機應變措施不足

為了靈活應對疫情下各種突發情況，很多零售商也把資源放在推廣網購。整合支付平台Adyen公布香港零售報告2022，顯示有6成商戶的生意額在2021年增加20%以上，跑贏全球其他受訪市場。有99%本地商戶表示，今年將會再加大科技上的投資，以改善生意。

為零售業帶來8.8個百分點增長

報告估算，若商戶加快推行數碼轉型，將會為香港零售業帶來額外8.8個百分點的增長，增幅屬全球最大。有高達73%的香港商戶預計將在2022年錄得至少20%的增長，規模相當於2,180億港元。

Adyen香港區主管鄧啟俊認為，企業推行數碼轉型的步伐各有不同，取決於他們的資源及計劃。他指，過去2年的疫情有很多企業已加入網上支付選項，是為轉型的第一步。現時他們應開始計劃第二步，把線上線下的資料共通，令顧客不論是網購或光顧實體店，亦可無縫接軌。

事實上，本港顧客對購物體驗的要求亦不斷提高。有78%受訪港人表示，經歷過一次不良的購物體驗後，便會放棄再到同一家商戶購物；比例高於全球平均。即使社會疫後復常，有逾6成本港消費者仍會選擇到實體店消費；並維持利用不同渠道銷售的做法。

僅2成商戶做到「線上購物、線下退貨」

港人期望商戶可提供線上線下接軌的購物體驗，例如有近7成顧客希望門市職員可提前把其網上購物清單，放於試身室。另又有65%會對提供「線上購物、線下退貨」的商戶更忠誠，偏偏本港只得2成商戶可做到。

鄧啟俊解釋，現時有不少商戶正正因線上線下資料未能共通，而未能做到「線上購物、線下退貨」。如顧客到門市退換網上購買的貨物，線下系統未能找到其付款數據，退換的貨物便只能當作虧蝕處理。

同時，有8成港人期望商戶可以利用科技，改善品牌的會員制度，包括兌換獎賞等。由於購物渠道變得多元，鄧認為顧客更期望即使在不同渠道消費，亦能更新會員紀錄儲積分。高消費的客群更希望品牌可以按消費金額，提供折扣。

【品牌合作】小米夥Leica推影像旗艦手機　首款產品今年7月發布

【好想去旅行】日本今迎首個美國旅行團　業界：只有老牌旅行社獲利

記者：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【好想去日本】全日空將取消國內線自助櫃位　改用手機登機報到
今日
【好想去日本】全日空將取消國內線自助櫃位　改用手機登機報到
【企業管理】天線得得B損毀釀禍　揭港企危機應變措施不足
今日
【企業管理】天線得得B損毀釀禍　揭港企危機應變措施不足
【數碼遊戲】數碼娛樂遊戲港企疫下北歐取經　拓北歐市場機遇
今日
【數碼遊戲】數碼娛樂遊戲港企疫下北歐取經　拓北歐市場機遇
【好想去旅行】日本今迎首個美國旅行團　業界：只有老牌旅行社獲利
2022/05/24
【好想去旅行】日本今迎首個美國旅行團　業界：只有老牌旅行社獲利

你可能感興趣

【好想去日本】全日空將取消國內線自助櫃位　改用手機登機報到
今日 12:58
【好想去日本】全日空將取消國內線自助櫃位　改用手機登機報到
【企業管理】天線得得B損毀釀禍　揭港企危機應變措施不足
今日 13:30
【企業管理】天線得得B損毀釀禍　揭港企危機應變措施不足
【數碼遊戲】數碼娛樂遊戲港企疫下北歐取經　拓北歐市場機遇
今日 11:45
【數碼遊戲】數碼娛樂遊戲港企疫下北歐取經　拓北歐市場機遇
電子支付 時裝服飾 網購平台 市場拓展 創業 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 數碼轉型 零售

下一篇文章

【求職攻略】打工仔轉職須知　7個撰寫履歷表技巧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

和菓子老舖相繼結業　難抵疫情銷售下滑
和菓子老舖相繼結業　難抵疫情銷售下滑
【創業比賽】AIA舉辦青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」　提供合共150萬元資金
【創業比賽】AIA舉辦青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」　提供合共150萬元資金
【移民潮】獵頭公司推算本港流失1.5萬名IT專才　未來5年人才缺口達10萬人（附熱門工種一覽）
【移民潮】獵頭公司推算本港流失1.5萬名IT專才　未來5年人才缺口達10萬人（附熱門工種一覽）
【好想去旅行】日本今迎首個美國旅行團　業界：只有老牌旅行社獲利
【好想去旅行】日本今迎首個美國旅行團　業界：只有老牌旅行社獲利
【品牌聯乘】Blue Bottle Coffee夥MO/MaskOn　推限定口罩及環保袋
【品牌聯乘】Blue Bottle Coffee夥MO/MaskOn　推限定口罩及環保袋
【感謝週】V city年度大型購物節5月歸來　逾2萬件商品低至1元
【感謝週】V city年度大型購物節5月歸來　逾2萬件商品低至1元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款