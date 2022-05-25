▲ 【滙豐HSBC】滙豐發力升3% 美銀看好2024年派息重回疫情前、股息率逾8厘

HSBC滙豐 （00005） 今日股價發力，午後曾升4%，收市升3%至50.95元，成交18億元。滙豐最新獲美銀調高目標價9%至69.17港元，美銀表示，目前市場對滙豐派息預測過於保守，認為滙豐自由現金流增長理想，料2024年滙豐股息可恢復至疫情前水平，每股派息0.51美元，相當於股息率8.3厘。

美銀表示，新一輪利息周期去年9月已啟動，市場目前料未來兩年美元、英鎊和歐元加息1.8厘至2.1厘。該行認為，滙豐目前發布的利息潛在利好估算中，假設該行會將50%上升息率轉讓予存戶，但即使英倫銀行在此周期已加息0.9厘，但滙豐在內的4大英國銀行的活期存款利息只加0.01厘至0.1厘，反映該行存款雄厚下，無逼切需要增加存息，滙豐受惠加息的情況被低估。

美銀料滙豐2024年每股盈利可增至約1.08美元，高於市場目前平均預測。對於市場普遍預期滙豐派息比率會在該行指引的40%至55%下游，美銀認為估算太保守，滙豐有能力增加至近50%。

美銀料滙豐2022年至24年，分別每年派息0.33、0.41、0.51美元，對應股息率為5.31厘、6.70厘和8.34厘。美銀對滙豐2024年派股預測較同業高約兩成。

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