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【室內設計】一家三口買入名城 75萬裝修667呎單位 客廳特別設計方便小孩讀書 運用趟門增活動空間

理財智慧 18:39 2022/05/25

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為人父母，在裝修時當然先要顧及便是孩子的需要，而對於小孩來說，充足的活動空間尤其重要，因此學習和玩樂的空間應需要兼顧得宜便是最好的生活方式。是次要介紹的單位是位於沙田大圍的名城，實用面積約667平方呎，裝修費約75萬；全部設計連裝修大約用了5個月。

這單位共居住了4人，包括3個成人（夫婦二人與一傭人）和1個小孩。裝修原因是業主新購入單位，希望按不同家庭成員的需求重新設計單位。業主在設計風格上要求以簡約型格為主，全個單位主打木色及灰色為主色調。裝修設計特點是業主希望有大量儲物空間，除了在有限間隔改動下滿足其極大儲物量要求，同時亦要具備足夠的空間予年幼子女走動。

在設計困難和間隔改動方面，由於此單位三房的隔局已非常分明，所以可改動的地方不多，為了滿足業主大量的儲物需求，設計師主要在牆身下功夫，如把入門位置玄關旁的客廁牆壁拆掉，改用一個儲物櫃作間隔，上面用作儲物，下面則放置洗衣機，便能把廚房及客廁為數不多的空間騰出，提高其儲物量。

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同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

由於戶主希望在飯廳與小朋友一起做功課，於是設計師特別以條子櫃門把電視隱藏起來，使用時才打開，同時成為客飯廳位置的一大亮點。由於客廳及飯廳經已各自有一組大型儲物櫃，設計師決定在其餘位置留白，平衡大型儲物櫃帶來的壓迫感。而走廊與客廳中間設置一道趟門作分隔，晚上時間在客廳活動亦不會打擾到小朋友與傭人的休息。

主人房及小朋友房均以木色為主調，營造簡約舒適氛圍。而小朋友房及傭人房中間有條小走道，設計師特意把小朋友房的房門擴大，以一道掩門及一道趟門組合而成，全開時便可以把走道的空間納入小孩房中，從而增加玩樂及使用空間。主人房方面，床下設地台可供業主作收納之用，另外床邊亦設有大型落地衣櫃，增加儲物空間。

廚房及兩廁則以木色及灰色作為主色調，與整個單位的主概念互相呼應。灰色不但易於打理，與木色作搭配在便能突顯出戶主喜愛的俐落型格感。而廚房用上玻璃條子式的趟門，能從玻璃看進廚房內，燈光亦能穿透兩邊，增加透明度，同時避免壓迫感。

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費用：

傢俬：$246,000

清拆工程：$58,000

水電工程：$133,000

油漆工程：$77,000

木工工程：$121,000

泥水工程加地板：$115,000

總數：$75萬

*資料及圖片由 Stay Living 提供  

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責任編輯：陸盈希

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