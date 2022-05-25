【億萬富豪】樂施會：全球億萬富豪因疫情 比過去 23 年更富有 總資產料達10.2 萬億元英鎊

疫情令貧窮人口增加。不過，樂施會在世界經濟論壇上發布報告《從痛苦中獲利》(Profiting from Pain），當中指目前全球有 2,668 位億萬富翁，比 2020 年增加了 573 位，他們的總資產估計為 10.2 萬億元英鎊（折合約100萬億港元）。

樂施會報告稱，自疫情爆發以來，全球億萬富翁的財富增長超過了 23 年的時間。目前全球有 2,668 位億萬富翁，比 2020 年增加了 573 位，總資產估計為 10.2 萬億元英鎊，自疫情開始以來增加了 3 萬億元英鎊。

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樂施會表示，他們的財富在過去兩年中的增長超過了 1987 年至 2010 年間的增長。當中可能受產品需求飆升，導致股價上漲而提振身價。然而，能源和食品價格高漲，為人民造成嚴重負擔。樂施會亦警告指，今年可能會有多達 2.63 億人陷入極端貧困。

在科技領域，蘋果、微軟、特斯拉、亞馬遜和 Alphabet，於2021 年的利潤為 2170 億元英鎊，幾乎是 2019 年的兩倍。這讓特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）成為全球首富，身價 1740 億元英鎊。

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責任編輯：龍紀瑩