【樓市熱話】租住單位未滿一年 租客稱問題多欲取回按金 被斥沒合約精神

大家在租屋前一定要把單位檢查清楚，以及對於租約有充分的理解才簽約，以免在發生問題後出現意見分歧，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己經已租住了一單位差不多一年，然而後來發現有愈來愈多問題，因而希望退租並取回按金，然而業主以通知期未滿1個月為由及於死約期內，不願退還按金。

樓主指他在租樓時與業主口頭協議了一年死約一年生約，而他現時未住滿一年，卻發現單位內的問題多多，如衣櫃會脫軌，燈又壞，然而業主不願負責，要樓主自己出錢買，並指是因為他在洗澡時沒開抽氣扇才會把燈弄壞，樓主為業主的說法感到十分生氣，另外，他也發現單位有很多蟑螂，因而出現了退租的念頭，並打算於數日內搬走。

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樓主指合約並沒有寫起租期的日子及完結時間，而通知期也只是寫了不得1個月內退租，可業主卻指合約是死約，而且樓主的通知期並不足一個月，因此不能退還按金給他，並指會把按金作為清潔費，除非樓主能替他找到另一租客才會退按金，他因而感到煩惱並向網民詢問意見。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「租約有寫明需要以按金代替清潔費？」，「理論上你未完約是不能退租的。」，也有人指，「你千萬不要做租霸，業主最怕。」，「像你這些租客真是太差了。」，「所有的不滿也不是提早完約的理由。」。

另有網民指，「在死約期內不退按金也是正常。」，「你也太沒有合約精神了吧！」，「你自己不了解清楚租約便簽嗎？」。

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責任編輯：關海儀