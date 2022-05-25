【職場熱話】大學生物流管理畢業 搵工目標僅16K-18K 終仍被HR壓價感無奈

現時正是臨近於畢業的季節，不知道各位畢業生是否經已找到一份理想的工作呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己最近經已畢業並找到一份物流行業的工作，而他月薪的目標是訂於16-18K，然而HR卻壓他價，使他難以接受，他因而向網民詢問意見。

樓主經歷：

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【職場熱話】 港男不愛讀書中六畢業 現職當司機欲轉行 卻感學歷低難找工 【下一頁】

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「一年轉一次工，很快便能有20K了。」，「以物流業來算其實也算高了。」，也有人指，「16K也算是這樣了，若你真的受不了可以再繼續找工。」，「不要計得太盡吧！」。

另有網民指，「1K這麼少便不要計了，忍多一年再跳吧！」，「其實只要有1-2年工作經驗再跳，人工便能高很多了。」。

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責任編輯：關海儀