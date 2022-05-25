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【職場熱話】 新工月薪高兼5天工作 打工仔向上司遞信 竟被認為存心博加人工

理財智慧 17:21 2022/05/25

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不知道大家在決定要辭職轉工時，有否試過被上司認為只是借口呢？近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己因找到另一份比現職更好的工作而決定向上司辭職，然而上司不相信他，認為他只是想博加人工，因而不願收他的辭職信，最後樓主感到十分無奈，詢問是否應直接叫上司接受現實才好。

樓主經歷：

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【職場熱話】疫情慘被解僱 連見兩份工皆無回音 港爸要供樓養家感壓力大 【下一頁

同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「有這種上司，一定前途無限」，「你可以傳電郵給HR。」，也有人指，「 你上司只是當你是工具人罷了！」，「你跟上司關係很好，他要留你？」。

另有網民指，「 若上司不願收便直接交給人事部吧！」，「 既然下定決心便走吧！」，「不用管他，想走便走。」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

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責任編輯：關海儀

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