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【ET講股通】孫運喜：傳統股發威（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:06 2022/05/25

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港股今早輕微高開3點，早段走勢反覆上落，升逾百點後曾轉跌，其後再度回升，恒生指數半日升128點，報20240點，成交533億元。滙豐 （00005） 領市升逾3%，阿里巴巴 （09988） 逆市跌近1%，快手 （01024） 績後升4%。車股再上，長汽 （02333） 升逾7%。傳統股發威？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：22 - 港股今日市況速覽　金融股、中移動 （00941） 領市
04：05 - Snap（SNAP.US）發盈警累新經濟股　資金由轉投傳統股
06：29 - 市場憂美國經濟比預期差　
07：38 - 市場人心虛怯市底弱　對沖基金大舉逃離科技股
08：42 - 資金流入債市、傳統股避險
11：49 - 觀眾問股：信和置業 （00083） 走勢點睇？10元持貨多年收息 　上望目標及止賺位？
14：44 - 觀眾問股：領展 （00823） 走勢是頭肩底？
16：50 - 觀眾問股：領展 （00823） 以收息為目的    持貨有賺、哪個價位加注更適合？ 還是換港鐵 （00066） 或港燈 （02638） ？ 
22：25 - 觀眾問股：領展 （00823） 咩位可再加注呢？
24：35 - 觀眾問股：平保 （02318） 高位有貨　現走勢平平會再向下走嗎？
28：05 - 港股收市市況速報　20天線爭持橫行、19925點不能失
30：33 - 美國聯儲局公布5月議息會議紀錄　美股「有得震、冇得瞓」
31：01 - 潛力股推介：中芯國際 （00981）

立即收看：https：//video.hket.com/video/3260813
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

------

恒指全日反彈59點，收報20171點，主板成交縮至1,034億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，升市主要受惠傳統股，包括金融股。滙豐 （00005） 獲大行調高目標價，股價升3.1%；中銀香港 （02388） 升1.4%。中資電訊股造好，除淨的中移動 （00941） 升1.1%。公用股亦靠穩。不過，新經濟股續軟，阿里巴巴 （09988） 跌1.5%，騰訊 （00700） 跌1.2%。

新經濟股表現不濟，資金轉投傳統股。昨晚美股社交媒體股Snap發盈警，股價暴瀉逾4成，同類股Meta跌7.6%，Alphabet跌5%，Twitter跌5.6%。Snap突然下調指望，反映美國經濟或較預期差，亦反映數字廣告市場不振，同時亦可見美股人心虛怯。高盛研究指，對冲基金正大舉逃離科技股及高估值股份。

中芯待回落至15元吸納

資金湧入債市、傳統股避險，10年期美債息回落至2.76厘水平。花旗編制的美國經濟驚奇指數，反映市場預期與實際數據之落差，最新報負37，為2021年10月以來最低。

展望短線，港股料續整固，在小雙頂水平形成橫行區，於20天綫水平爭持，若失守，或要考驗保歷加通道底部支持。今晚緊盯聯儲局5月會議紀錄。華爾街漸有共識，直至儲局暗示貨幣政策收緊完結，美股才有望見底。

潛力股可吼中芯 （00981） ，股價突破多條平均線，早前以上升裂口突破下降軌及雙底頸線。基本面方面，公司近日回購，估值低，並獲納入恒指。股價是日升1.9%至17元，可待回落至頸線15元水平吸納，以14.5元止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰信置、領展、港燈、港鐵、平保。立即觀看

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欄名 : ET講股通

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