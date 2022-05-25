【ET講股通】孫運喜：傳統股發威（附time code）

港股今早輕微高開3點，早段走勢反覆上落，升逾百點後曾轉跌，其後再度回升，恒生指數半日升128點，報20240點，成交533億元。滙豐 （00005） 領市升逾3%，阿里巴巴 （09988） 逆市跌近1%，快手 （01024） 績後升4%。車股再上，長汽 （02333） 升逾7%。傳統股發威？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：22 - 港股今日市況速覽 金融股、中移動 （00941） 領市

04：05 - Snap（SNAP.US）發盈警累新經濟股 資金由轉投傳統股

06：29 - 市場憂美國經濟比預期差

07：38 - 市場人心虛怯市底弱 對沖基金大舉逃離科技股

08：42 - 資金流入債市、傳統股避險

11：49 - 觀眾問股：信和置業 （00083） 走勢點睇？10元持貨多年收息 上望目標及止賺位？

14：44 - 觀眾問股：領展 （00823） 走勢是頭肩底？

16：50 - 觀眾問股：領展 （00823） 以收息為目的 持貨有賺、哪個價位加注更適合？ 還是換港鐵 （00066） 或港燈 （02638） ？

22：25 - 觀眾問股：領展 （00823） 咩位可再加注呢？

24：35 - 觀眾問股：平保 （02318） 高位有貨 現走勢平平會再向下走嗎？

28：05 - 港股收市市況速報 20天線爭持橫行、19925點不能失

30：33 - 美國聯儲局公布5月議息會議紀錄 美股「有得震、冇得瞓」

31：01 - 潛力股推介：中芯國際 （00981）

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