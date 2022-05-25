【求職攻略】打工仔轉職須知　7個撰寫履歷表技巧

每位打工仔職場生涯中都會經歷轉職，求職人士要踏入一個全新工作領域時，不應該重用舊有履歷表，重新撰寫或調整履歷表，有助迎合新工種需要。據《Natureworldnews》報告指，要重新撰寫履歷表，原因是新工作職業技能與現舊職位或不同，報告列出下列7個撰寫新履歷表要注意的重點。

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1.正確的格式：按時間列出工作經驗是最常用的履歷表格式，若新職業與以往工作相近，則可採用該格式：若新職位與舊工作完全轉變，可於新履歷表中第一部分列出你的技能，並在第二部分列出工作經驗。

2.舊職業技能：舊有工作經驗的部分技能，或可應用於新工作職位上，如電腦知識、駕駛經驗及會計技能等，總結過往工作經驗與新工作職位的相關性，是理想做法。

3.減少專業用語：員工從事某工作一段時間，不其言會使用到該領域的專業用語。報告建議，撰寫新履歷表時要清晰易明，減低人力資源人員閱讀時間。

4.列明軟技能：撰寫履歷表應列出軟技能，如工作態度、人際關係及解決問題能力等，因軟技能在任何企業環境均適用。報告舉例，如在學校工作多年，則可列明時間管理的應用及解決衝突等的技能。

5.尋求專業意見：部分求職網站或會提供撰寫履歷表建議，例如如何讓人力資源人員更注意履歷表重點。報告建議，除網上履歷表技巧外，還可尋求專業人士意見，撰寫出最適合自己的履歷表。

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6.列出非工作經歷：履歷表除列明工作經驗外，也可列出非工作相關經驗，如興趣活動、義工、兼職，甚至具備獨有優勢，該經驗或可於新工派上用場。

7.據職位調整：撰寫新履歷表時，可跳過與新工作完全無關的職場經驗，根據申請不同工作職位調整履歷表，避免不必要的信息。

責任編輯：向頌勤

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