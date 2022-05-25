【香港迪士尼】Disney Store官方購物平台重返香港 嚴選全球 包括日本迪士尼商店精品 將於6月開業

▲ 來源：Japan Journeys

曾經在香港都有 Disney Store 專門店，但隨著香港迪士尼樂園 2005 年開園後，全線 Disney Store 結束。不過，今天（24日）在 Facebook 及 IG 的 shopDisney HK 官方專頁及帳號公布，迪士尼官方購物平台Disney Store將於6月重返香港，更嚴選了全球，包括日本迪士尼商店精品 。

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shopDisney 是迪士尼的一個網上購物品牌，取代原本在網站上的 Disney Store 品牌名稱。平台表示，香港的迪士尼購物平台將於六月與大家見面，平台集合迪士尼、彼思、Marvel 及 星球大戰官方商品，除環球迪士尼產品外更會有迪士尼樂園及日本迪士尼商店精品等等。各位迪士尼迷，終於可以不需再以代運代購方式選購迪士尼產品。

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責任編輯：龍紀瑩