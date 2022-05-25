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【虛擬經濟】譚仔慈善NFT「Souper Hero」 白名單活動明天開始 向分店「姐姐」講暗號即送機會卡

理財智慧 15:37 2022/05/25

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譚仔國際（02217）日前宣布推出首個慈善NFT系列「Souper Hero」，並將於下月19日正式公開發售。譚仔今日（25日）公布了白名單活動的詳情，譚仔雲南米線或譚仔三哥米線香港分店的顧客，只要向「姐姐」說出活動暗號，即可獲得白名單機會卡乙張，有機會贏得白名單資格。

【青姐話】國策愛理不理   港股半生不死

白名單活動將於5月26日至6月8日期間舉行，顧客惠顧任何一間譚仔雲南米線或譚仔三哥米線香港分店，並向譚仔姐姐或三哥姐姐講出活動暗號「姐姐我要白名單」，即可獲得白名單機會卡乙張，隨時有機會贏得白名單資格（白名單機會卡數量有限，送完即止）。

此外，透過關注「Souper Hero」的Instagram官方專頁 (@tamjai_souperhero)，完成簡單任務，亦可獲得參與白名單的機會。成功贏得白名單資格的用戶將獲專人通知，並可在2022年6月8日優先購買NFT。

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「Souper Hero」項目將會鑄造共10,020個獨一無二的NFT，當中1,000個將分配給白名單並於2022年6月8日進行預售，另有20個作公開拍賣用途。「Souper Hero」NFT定價為每個500元，可於官方交易平台Artzioneer以法定貨幣（Mastercard或VISA卡）進行交易。

成為「Souper Hero」NFT項目擁有者，不但可以擁有譚仔或三哥的VIP會籍，更可享有眾多線上線下的獨家優惠，包括：免費換取兩餸米線乙碗、頭像繪圖和其知識產權的擁有權以及參加獨家活動等，日後只要累積積分，賺取更多獎賞，精彩禮遇無限量供應。

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今次「Souper Hero」慈善NFT項目的所有收益，扣除成本後將全數捐贈予香港藝術中心的「埋嚟學Out of the Cube」計劃，以培育本地更多數碼藝術家，促進數碼藝術的長期培訓和教育。未來將有更多藝術家受邀加入「埋嚟學Out of the Cube」常規節目《Creator Grooming》，以提高他們的數碼藝術創作技能，支持本地藝術創作。

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責任編輯：嚴浩文

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