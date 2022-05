【虛擬經濟】譚仔慈善NFT「Souper Hero」 白名單活動明天開始 向分店「姐姐」講暗號即送機會卡

譚仔國際(02217)日前宣布推出首個慈善NFT系列「Souper Hero」,並將於下月19日正式公開發售。譚仔今日(25日)公布了白名單活動的詳情,譚仔雲南米線或譚仔三哥米線香港分店的顧客,只要向「姐姐」說出活動暗號,即可獲得白名單機會卡乙張,有機會贏得白名單資格。

白名單活動將於5月26日至6月8日期間舉行,顧客惠顧任何一間譚仔雲南米線或譚仔三哥米線香港分店,並向譚仔姐姐或三哥姐姐講出活動暗號「姐姐我要白名單」,即可獲得白名單機會卡乙張,隨時有機會贏得白名單資格(白名單機會卡數量有限,送完即止)。

此外,透過關注「Souper Hero」的Instagram官方專頁 (@tamjai_souperhero),完成簡單任務,亦可獲得參與白名單的機會。成功贏得白名單資格的用戶將獲專人通知,並可在2022年6月8日優先購買NFT。

「Souper Hero」項目將會鑄造共10,020個獨一無二的NFT,當中1,000個將分配給白名單並於2022年6月8日進行預售,另有20個作公開拍賣用途。「Souper Hero」NFT定價為每個500元,可於官方交易平台Artzioneer以法定貨幣(Mastercard或VISA卡)進行交易。

成為「Souper Hero」NFT項目擁有者,不但可以擁有譚仔或三哥的VIP會籍,更可享有眾多線上線下的獨家優惠,包括:免費換取兩餸米線乙碗、頭像繪圖和其知識產權的擁有權以及參加獨家活動等,日後只要累積積分,賺取更多獎賞,精彩禮遇無限量供應。

今次「Souper Hero」慈善NFT項目的所有收益,扣除成本後將全數捐贈予香港藝術中心的「埋嚟學Out of the Cube」計劃,以培育本地更多數碼藝術家,促進數碼藝術的長期培訓和教育。未來將有更多藝術家受邀加入「埋嚟學Out of the Cube」常規節目《Creator Grooming》,以提高他們的數碼藝術創作技能,支持本地藝術創作。

