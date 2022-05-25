【職場熱話】碩士修讀「乞食科」 兩份工皆強差人意 畢業生不知如何選擇感迷惘

現今大學畢業彷彿已很普遍，不計專科，有不少所謂「乞食科」供學生選擇。其意思是指畢業之後無人請或對工作能力沒有特別要求的工作，可理解成「百搭工」。近日就有網民在「連登」討論區發文指自己碩士畢業，卻因修讀「乞食科」因而面對兩份不太稱心的工作，他不知該如何選擇，又憂之後會被HR質疑其短暫的工作經驗。

樓主剛碩士畢業，修讀較無出路的學科，面對兩份工作不知如何選擇。第一份工作是大專的私人助理，約16K，一年約，結束便不獲續約，無加薪，有7日大假和學校醫療福利，亦無完約金。第二份是政府中介的工作，約20K，計日薪，只有半年約，不知道能否續約，無福利，有4日大假。他亦煩惱若選擇第二份便要在上班幾個月後再找新工，同時擔憂HR會否質疑他只有半年經驗。

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有網民認為「讀碩士就是想改背景，但你非要選擇沒出路的科」、「只有這兩份當然選20K，先拿20K做底」、「私人助理經驗無用，政府外判反而可能對考政府有幫助」。

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亦有網民指「HR怎麼都會有話說，做一年就問為甚麼一年就轉，做三年就問為甚麼三年都轉」、「找第三份工」；亦有人認為「先想清楚做私人工還是政府工，還有想未來想往那個方向走」、「要想工作有沒有東西可以學和能否幫助你在下份工作獲取更高薪金」。

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責任編輯：陸盈希