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【有相睇】將軍澳MONTEREY正南海景三房　造價呎價雙破頂　業主竟然仍要蝕

股樓投資 15:34 2022/05/25

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將軍澳MONTEREY再錄新高成交，有全海景三房單位以2,090萬元，但業主仍要蝕錢離場！中原地產伍錦基表示，Monterey 1座高層B室，實用面積789平方呎，三房套房間隔，另設儲物房，座向正南方，擁全海景，年初開價2,300萬元，新近以2,090萬元易手，累減210萬元，實用呎價約26,489元，造價及呎價均創屋苑同類二手新高。 

    點擊圖片放大
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從代理提供的相片可見，單位有簡約裝修，廳、房皆望開揚海景，可見到即將竣工的將軍澳跨灣大橋。 

資料顯示，原業主於2019年3月以2,098.1萬元一手購入單位，持貨滿3年，現轉手賬面蝕8.1萬元。被問及近期市況，代理透露，屋苑本月暫錄2宗成交，平均呎價為24,674元。 

同場加映 【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 MONTEREY 將軍澳 中原地產

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