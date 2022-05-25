【職場熱話】疫情慘被解僱 連見兩份工皆無回音 港爸要供樓養家感壓力大

疫情關係導致不少公司生意大受打擊，輕則停工停業，重則解僱員工或面臨倒閉的危機。近日就有網民在「連登」討論區發文指自疫情被前公司解僱後，即使有經驗和符合要求，但連續見了兩份工都不獲聘用，因而感到灰心，更感嘆人到中年，轉行又不滿意薪金，同時難找工作。

樓主經歷：

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有網民認為「要放下身段，從低做起。保安也是一條出路」、「有沒有車牌？可以做Uber過一陣子」、「失業將要五個月，沒有動力找工作，想躺平。整理好自己履歷表都覺得自己很不濟」。

亦有網民指「當給個長假期自己，錢夠用就可以」、「香港失業其實不止你一個，不要給太大壓力自己」、「最重要找到份適合自己」；亦有人指「我前年都被解僱，把心一橫轉行，現在工資已經比之前高」。

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責任編輯：陸盈希