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【鱷王觀點】鱷王達利奧：現金是垃圾　但股票更垃圾

環球政經 17:30 2022/05/25

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全球最大對沖基金橋水創辦人、「鱷王」達利奧（Ray Dalio）呼籲投資者在高通脹環境下遠離現金，並警告投資股票會是個更糟的選擇，並稱「然現金仍然是垃圾，但股票更垃圾。」

達利奧在接受外媒訪問時稱，現金不是一種安全投資，因為它會被通脹稀釋，「當然現金仍然是垃圾，你知道其失去購買力的速度有多快嗎？」 他補充說，「股票更垃圾。」他解釋，投資者將資金存入股票或債券，不會有更好的結果。

同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

達利奧表示，在通脹嚴重影響實際回報的時期，投資者最好選擇房地產等實物資產。在經歷美股10年牛市後，問題在於太多投資者湧入股票市場。雖然過去數月美股遭拋售，但在實現平衡前，仍有大量泡沫需要從市場中去除。

美國通脹高企，被問及聯儲局能否實現經濟「軟着陸」時，達利奧認為「不」。他又指聯儲局將無法把利率提高到足夠高的水平，不足以彌補通脹。

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責任編輯：黃苑筠

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