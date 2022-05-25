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【職場爭議】動視暴雪員工成立反歧視委員會　打擊職場性別歧視

科技 16:00 2022/05/25

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為對抗公司內部歧視行為，動視暴雪員工自發組成反歧視委員會，目的除了逼使公司正視性騷擾事件外，同時保護員工免受職場性別歧視，以改善職場文化。（法新社圖片）

動視暴雪（Activision Blizzard）近年一直受性醜聞所困擾，飽受社會輿論壓力。為對抗公司內部歧視行為，動視暴雪員工自發組成反歧視委員會，目的除了逼使公司正視性騷擾事件外，同時保護員工免受職場性別歧視，以改善職場文化。

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據外媒Engadget報道，反歧視委員會由12名動視暴雪員工所成立，他們早前向動視暴雪行政總裁Bobby Kotick以及多元、平等、包容（diversity, equity and inclusion，DEI）高管 Kristen Hines提交一系列訴求，包括：增加對跨性別員工的支援﹑成立負責性騷擾事件的獨立調查小組，與提供12周的帶薪育兒假。
 
此外，反歧視委員會亦強調，動視暴雪的哺乳室環境惡劣且安全性差，如存放母乳的冰箱同時擺放啤酒，有時甚至更會被偷走，故他們要求加設哺乳室，以保護員工私隱。
 
動視暴雪發言人其後回應，表示感謝員工的意見。目前已針對上述情況作出改善，未來亦會致力營造具多元化和包容性的職場文化。

【元宇宙】VR平台恐影響兒童身心發展　海外團體斥發布不良訊息

責任編輯：黃顯晴

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