【職場熱話】90後同事不懂股票 被質疑無上進心 反駁「買股票不等於工作能力？」

不少人對投資或股票可能頗有研究，但出社會工作是否一定要懂，不懂又是否會被嘲笑？近日就有網民在討論區發文指公司有同事已滿三十歲，但竟然對股票一無所知，因而認為是對方無上進心的表現，更稱要升職都不會考慮他，惹來熱議。

樓主經歷：

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有網民認為「買股票等於工作能力？」、「如果股票是人人都要玩，為何不見學校開科教炒股？」、「如果樓主是上司，你的下屬一定對你敬而遠之」。

亦有網民指「有何出奇，無興趣自然就不會」、「買股票一定賺？很多藍籌穩陣收息股都賺息蝕價」、「股票明顯是大戶欺騙散戶錢的遊戲，不玩才醒目」；亦有人認為「交完家用，薪金都輸給通脹，根本無本輸」。

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責任編輯：陸盈希