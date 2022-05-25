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【中國經濟】李克強：穩經濟政策5月底前出台細則　確保經濟合理區間運行　某些困難比2020年疫情嚴重時還大

股市 20:30 2022/05/25

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【中國經濟】全國穩住經濟大盤電視電話會議　據指今日下午3時召開

國務院常務會議部署穩經濟一攬子措施兩天後，今日（25日）下午3點召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，稱要敦促各地狠抓落實，抓緊出台符合地方實際的穩經濟政策。

據央視報道，國務院總理李克強在會議指出，3月份尤其是4月份以來，一些經濟指標明顯走低，困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大。

李克強：力保經濟合理增長 失業率盡快下降

李克強強調，會把穩增長放在更突出位置，著力保市場主體保就業保民生，保護經濟韌性，努力確保二季度經濟合理增長和失業率盡快下降，保持經濟運行在合理區間。

李克強特別提到，要確保中央經濟工作會議和政府工作報告確定的政策上半年基本實施完成，國務院常務會確定的穩經濟一攬子政策5月底前都要出台實施細則。

國務院將對地方政策落實和配套開展督查

李克強表示，要在防控好疫情同時完成經濟社會發展任務，防止單打一、一刀切。各地在助企紓困上政策能出盡出；對各類市場主體一視同仁，用市場化辦法、改革舉措解難題。

國務院將對地方政策落實和配套開展督查，各地次季經濟主要指標將由國家統計部門依法依規實事求是公佈，國務院對相關工作情況予以通報。

據報會議規模超過十萬人

有內媒指，今次會議在省、市、縣設立分會場，各級政府領導及政府主要組成單位負責人將參加或收聽收看。內媒指，以一個接收到會議通知的地級市為例，通知要求市長、副市長、市政府秘書長、市政府副秘書長、市政府辦公室其他黨組成員、市級有關單位主要負責人，特邀單位負責人參加會議。而一個區級政府通知的參會者，包括區政府、區政府辦全體負責人，區直有關部門主要負責人，部分區委工作機關和金融機構主要負責人，各鄉鎮場辦主要負責人（超過50人）。

如果以此標準，按照全國2844個區縣計算，這次會議的規模將超過十萬人。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

 

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