▲ 【中國經濟】全國穩住經濟大盤電視電話會議 據指今日下午3時召開

據內媒指，國務院常務會議部署穩經濟一攬子措施兩天後，今日（25日）下午3點召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，敦促各地狠抓落實，抓緊出台符合地方實際的穩經濟政策。國務院領導層將出席會議並發布講話。

此次會議在省、市、縣設立分會場，各級政府領導及政府主要組成單位負責人將參加或收聽收看。內媒指，以一個接收到會議通知的地級市為例，通知要求市長、副市長、市政府秘書長、市政府副秘書長、市政府辦公室其他黨組成員、市級有關單位主要負責人，特邀單位負責人參加會議。而一個區級政府通知的參會者，包括區政府、區政府辦全體負責人，區直有關部門主要負責人，部分區委工作機關和金融機構主要負責人，各鄉鎮場辦主要負責人（超過50人）。

如果以此標準，按照全國2844個區縣計算，這次會議的規模將超過十萬人。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

相關文章：

【中國經濟】李克強召開國常會 決定推33項措施 增加退稅1400多億人幣

【汽車股】國務院減徵乘用車600億元購置稅 吉利長汽成贏家、電動車股齊跌 券商分析涉考慮「共同富裕」（第二版）

【中國經濟】渣打再削中國今年經濟增長預測 由增長5%調低至4.1%