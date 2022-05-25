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英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟

環球社會熱點 16:00 2022/05/25

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英國的生活成本危機加劇，不少民眾都面臨能源費用及日用品價格飆升的嚴重影響。英國有護士組織在國會發聲，指部分護士人工跟不上通脹交不起租，甚至要倚靠食物銀行支援。

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皇家護理學院（Royal College of Nursing）主席查費爾（Denise Chaffer）周二（24日）於國會上表示，醫護行業的形勢危急，憂慮行業勞動力受影響。

她指出護士行業的人工不足以應對生活成本危機，憂慮行業掀起離職潮，屆時會沒有足夠護士照顧患者。

英國有報道指，當地6個英國國民保健服務（NHS）信託機構已為員工設立食品銀行，以協助他們應對生活成本飆升的困境。

孫興民煞科戰入兩球 膺4大聯賽首亞洲金靴 【下一頁】

查費爾透露業内有部分護士無法負擔屋租和入油，也無法獲得按揭貸款。她指皇家護理學院已經與部分無法申請貸款的護士會晤，得知他們日常生活要依賴食物銀行援助。

查費爾表示護理行業的薪金加幅已經落後一段時間，也留意到身邊很多護士都有意離職轉行，強調必須解決這個問題。

英國皇家助產士學院（Royal College of Midwives）行政總裁沃爾頓（Gill Walton）也在會上表示，助產士人手也陷入短缺情況，指助產士數量較去年下跌。

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責任編輯：鄭錦玲

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