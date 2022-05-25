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英國都關注香港天線得得B事件 網民神回應獲過千讚

環球社會熱點 15:13 2022/05/25

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本港一名小童挨跌商店巨型天線得得B擺設，家長需賠3萬引來全城關注。事件更引起國際關注，英媒《每日郵報》亦有報道天線得得B事件的來龍去脈，吸引大量網民留言評論孰對孰錯，其中一名網民的神回應更引起共鳴獲過千人讚好。

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《每日郵報》（Daily Mail）周二（24日）報道，本港一名男童周日（22日）在朗豪坊商場的商店內整爛一個1.8米高的天線得得B公仔。報道提及男童父母要求翻查閉路電視後，發現男童僅輕挨一下公仔就已經跌爛。報道又引述男童父親指，男童當時嚇到不敢郁，之後甚至害怕返學。

    點擊圖片放大
    +2

報道有指男童父親認為是兒子錯誤，故同意支付成本價3萬元賠償給店方。報道亦有引述商店KK Plus聲明指，賠償是經雙方同意。不過男童父親不滿店員最初作誤導陳述，令他和太太相信是兒子踢壞擺設。

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《每日郵報》報道未有提及KK Plus已向男童父親退款，報道一出亦引來大批英國網民留言討論。有網民質問，為何商店為何會將易碎品放在容易發生碰撞的位置，且未作安全保護措施，獲得近1,500人讚好。

另一則留言亦指，店鋪放置貴重且易碎的位置過於草率，亦引來過千人讚好。

惟同時亦有網民留言反對上述言論，質問家長為何未能約束好男童，今次事件可令他得到教訓，但留言引來過百負評。亦有網民建議父親應付錢後拿走公仔碎片，然後在家中重新組裝。

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責任編輯：李俊儀

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