業主睇淡樓市前景　忍痛劈價近兩球　見帳面仍有賺即走人

有業主睇淡樓市前景，所以大幅減價近200萬元賣樓。利嘉閣梁錦機說，觀塘凱滙1座低層C室，實用面積765平方呎，三房套間隔，原叫價1,550萬元，新近以1,365萬元易手，累減185萬元，實用呎價約17,843元。代理透露，業主因對前景感悲觀，所以決定忍痛割愛，前後合共減價185萬元沽貨。

資料顯示，原業主於2018年底以約1,279.4萬元購入上述單位，持貨約4年，現帳面獲利約85.6萬元，物業期內升值約7%。

談到近期市況，梁錦機說，凱滙本月暫錄4宗二手成交，目前放盤量約30個，一房單位入場價890萬元起。

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