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業主睇淡樓市前景　忍痛劈價近兩球　見帳面仍有賺即走人

股樓投資 15:04 2022/05/25

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有業主睇淡樓市前景，所以大幅減價近200萬元賣樓。利嘉閣梁錦機說，觀塘凱滙1座低層C室，實用面積765平方呎，三房套間隔，原叫價1,550萬元，新近以1,365萬元易手，累減185萬元，實用呎價約17,843元。代理透露，業主因對前景感悲觀，所以決定忍痛割愛，前後合共減價185萬元沽貨。 

資料顯示，原業主於2018年底以約1,279.4萬元購入上述單位，持貨約4年，現帳面獲利約85.6萬元，物業期內升值約7%。 

談到近期市況，梁錦機說，凱滙本月暫錄4宗二手成交，目前放盤量約30個，一房單位入場價890萬元起。 

延伸閱讀 【2022新盤】白石角Silicon Hill首張價單登場　一房折實549.28萬元起　新地：東鐵無敵價【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 觀塘 利嘉閣

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