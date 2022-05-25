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【iPhone 14】蘋果iPhone 14開發進程據報較原定落後　或影響生產時間表和首批量產數目

股市 14:46 2022/05/25

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蘋果iPhone 14開發進程據報較原定落後　或影響生產時間表和首批量產數目

據外媒報道指，受中國長達一個月的新冠防疫措施影響，蘋果（美：AAPL）新一代旗艦iPhone 14的開發進度較原定的落後。目前蘋果已經告知供應商，要加快產品的研發，以追上早前推遲的進度。

日經引述多位消息人士指，現時最壞的情況可能會影響新一代旗艦iPhone 14的生產時間表，以及首批量產的數量。

報道指出，多個接獲蘋果訂單公司的相關業務工廠均在上海，因此突如其來的防控措施亦令蘋果措手不及。據悉目前iPhone 14系列的手機正處於工程驗證測試（EVT）開發階段，主要是供應商為新iPhone設計機械部件和製造流程，並制定材料清單以計算成本，但現時其中一種模型較原定時間表遲了大概三周。

此外，報道引述知情人士指，若果相關供應商能夠在6月底或7月初左右加快開發進程，並推進至下一個階段，應該還能趕上9月初的量產期限。

不過，有分析師指，目前上海地區在生活及出行方面仍存在很多限制，復工復產的進展不順利，雖然生產基地允許閉環運營。但分析認為，現時蘋果開發過程的延遲，不會立即影響產品發佈時間表，仍需密切關注是否有一些隱藏和長期的影響。

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