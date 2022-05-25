▲ 【汽車股】汽車股續開動、長汽升一成 麥格里列長汽為亞洲首選股名單

汽車股繼續開車，長汽 （02333） 升10%，吉利 （00175） 升4.8%，比亞迪 （01211） 升2.5%，廣汽 （02238） 升3.3%，而於美國亦有上市的電動車股跌幅雖然收窄，但表現較弱，蔚來 （09866） 跌1.9%，小鵬 （09868） 跌0.4%，理想 （02015） 跌0.1%。

汽車股向上，依然受日前國務院常務會議決定落實合共33項措施，當中包括階段性減徵部分乘用車購置稅600億元事宜。摩根士丹利指，即使未有具體細則，但市場反應正面，認為在目前嚴峻的宏觀背景下，政策對汽車行業的貢獻仍存在不確定性，相信長汽 、吉利等本地品牌的燃油車可從中受惠。該行估計中、低端車型將為扶持重點，並可最為受惠。

另外，麥格里又料最受惠政策的是上汽、吉利、長汽，予吉利目標價17.1元，為「跑贏大市」評級。長汽目標價為19.7元，同為「跑贏大市」評級，又將長汽加入亞洲首選股名單，以反映公司將受惠汽車國策迎來拐點。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

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編輯：姚卓然