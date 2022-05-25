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【MIRROR演唱會】 MIRROR演唱會加場兼採實名制買飛 另推2場MIRO專場回應鏡粉訴求

理財智慧 17:08 2022/05/25

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MIRROR將於7月舉行的首個紅館演唱會一票難求，此前官方歌迷會的網上登記抽籤認購門票活動今日（25日）公布結果，2500名抽中認購門票的幸運兒已經誕生，不過根據抽獎名單來看，估計現時歌迷會會員大概有6.7萬人，換言之，還有逾6萬會員大感失望。

【MIRROR演唱會】MIRROR歌迷會抽籤訂飛今日開始登記 僅2500名額鏡粉歎名額太少唔收貨　盼獲多一點尊重 建議增粉絲專場【見下頁】

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不過，各位鏡粉機會來了！MIRROR Facebook專頁在今日下午宣布，演唱會將加開2場MIRO（MIRROR官方歌迷會會員）專場，同時12場演唱會經城市售票網公開發售的門票，亦將會以實名制形式發售，至於售票方式及公開售票日期等，則有待公布。

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演唱會實名制是樂迷一直以來的最大訴求，因為多年來黃牛猖獗，不少演唱會飛被炒至天價，變成黃牛的賺錢工具，反之真正的樂迷卻買票難，想欣賞心儀歌手的表演愈來愈難。今次香港最紅男團MIRROR舉行演唱會，不少樂迷早已四出撲氣，故得悉MakerVille終於聽取大眾意見，採用實明制售票，紛紛表示高興。

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與此同時，康文署亦宣布MIRROR演唱會將首次在紅館試行流行演唱會實名制，並指署方一直積極回應市民打擊門票炒賣的訴求，致力與業界商討。署理民政事務局局長陳積志在社交網頁表示，現時城市售票網票務系統可支援實名制，加上業界自願參與，全面作出配合，將首次在有關演唱會試行實名制，相信實名制將可減低門票炒賣及高價代購等行為，保障公眾利益，確保樂迷有公平機會購票，令演藝行業有更健康蓬勃的發展。

同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

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記者：張以正

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