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【譚仔NFT】譚仔NFT將預售1000個白名單名額　透過活動暗號或關注Souperhero專頁獲取

Hot Talk 15:36 2022/05/25

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【譚仔NFT】譚仔NFT將預售1000個白名單名額　透過活動暗號或關注Souperhero專頁獲取

譚仔國際 （02217） 早前宣布推出NFT，今日（25日）公布白名單活動詳情，白名單共設1,000個NFT作預售用途，合資格者可於6月8日優先預售，售價同為500港元。

    點擊圖片放大
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明起可參與活動獲白名單機會 NFT獲The Sandbox支持

於5月26日（周四）至6月8日（周三）期間，惠顧本港任何一間譚仔或三哥分店並向職員講出活動暗號「姐姐我要白名單」，即可獲得「白名單機會卡」一張，有機會贏得白名單資格。此外，亦可透過關注「Souper Hero」的Instagram專頁 @tamjai_souperhero，完成任務，亦可獲取機會。

成為「Souper Hero」NFT項目擁有者後，可擁有三哥或譚仔VIP會藉，換取兩餸米線一碗、頭像繪圖、其知識產權擁有權，和參加獨家活動。

加密貨幣平台The Sandbox聯合創始人Sebastien Borget 在Twitter上分享了【譚仔國際 x The Sandbox】表示，期待來港品嘗譚仔及三哥米線。

譚仔國際指，今次「Souper Hero」慈善NFT項目的所有收益，扣除成本後將全數捐贈予香港藝術中心的【埋嚟學Out of the Cube】計劃，以培育本地更多數碼藝術家，促進數碼藝術的長期培訓和教育。

相關文章：

【譚仔NFT】譚仔推NFT每個售500元　送擁有者譚仔或三哥VIP會藉及兩餸米線

【譚仔國際2217】譚仔國際全年經調整溢利多賺18%　人均消費疫市增、主席：今年無意再加價

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