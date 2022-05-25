  • 26°C
香港時間 : 2022525日 (三) 18:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Dyson機械人】Dyson家務機械人手臂曝光　外媒：2030年面世

科技 16:15 2022/05/25

分享：

分享：

Dyson於美國費城舉行的國際機械人與自動化會議上，曝光了秘密機械人的原型。（Dyson資料圖片）

Dyson推出的風扇、吸塵機等家電，憑著與別不同的設計及技術，深受高消費力的用戶歡迎。Dyson於美國費城舉行的國際機械人與自動化會議上，曝光了秘密機械人的原型。據英國《衛報》（The Guardian）指出，Dyson目標在2030年推出機械人。

【小米手環】小米手環7顯示面積增25%　售約281元起

【視像會議】Microsoft Teams實時協作新功能　允許用戶同時編輯分享內容

Dyson在會上曝光一些機械人手臂的照片，看起來與瑞典機械人公司ABB等企業製作的小型工業模型相似。從表面上看，Dyson的機械人的手具備柔軟的抓握器，形態看起來像人類的手，而且還附有吸塵機的附件。從曝光的照片可見，機械人可以抓住易碎物體、甚至進行簡單的家務，如洗碗、吸塵。

    點擊圖片放大
    +2

事實上，Dyson正積極研發機械人技術，在電腦視覺、機器學習、傳感器和機械電子學等學科招聘了250名機械人工程師，並且預計於未來五年內，在機械人領域再招聘700人。

【零信任】倡議ZTNA 2.0提升企業網絡安全　確保持續審查跨地域身份

另據外媒《TechCrunch》分析，Dyson是次曝光的照片資訊有限，站於投資者的角度，認爲Dyson籌備已久的機械人可能將具備更多功能。

責任編輯：吳嘉雯

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【建築科技】混合實境與擴增實境 + BIM　虛擬實境建未來
2022/05/20
【建築科技】混合實境與擴增實境 + BIM　虛擬實境建未來
【黑科技】美企研隱形眼鏡式電腦屏幕　已進入測試階段
2022/05/20
【黑科技】美企研隱形眼鏡式電腦屏幕　已進入測試階段
【鏡頭監控】Amazon英國貨車安裝AI鏡頭　私隱關注團體：令人不安
2022/05/24
【鏡頭監控】Amazon英國貨車安裝AI鏡頭　私隱關注團體：令人不安
【侵犯私隱】美國人臉辨識公司遭英國起訴　罰款超過7,390萬
2022/05/24
【侵犯私隱】美國人臉辨識公司遭英國起訴　罰款超過7,390萬

你可能感興趣

【建築科技】混合實境與擴增實境 + BIM　虛擬實境建未來
09:00 2022/05/20
【建築科技】混合實境與擴增實境 + BIM　虛擬實境建未來
【黑科技】美企研隱形眼鏡式電腦屏幕　已進入測試階段
19:30 2022/05/20
【黑科技】美企研隱形眼鏡式電腦屏幕　已進入測試階段
【鏡頭監控】Amazon英國貨車安裝AI鏡頭　私隱關注團體：令人不安
13:00 2022/05/24
【鏡頭監控】Amazon英國貨車安裝AI鏡頭　私隱關注團體：令人不安
人工智能 科技產品 機器學習 機械人 Dyson

上一篇文章

【數碼轉型】生產力局推「數碼不求人」平台體驗版　提供創科活動資訊

下一篇文章

【職場爭議】動視暴雪員工成立反歧視委員會　打擊職場性別歧視
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【仿傚WeChat】WhatsApp與印度政府合作 應用程式內提供公民數碼身份
【仿傚WeChat】WhatsApp與印度政府合作 應用程式內提供公民數碼身份
【人才短缺】Intel放寬招聘政策　允許重新聘用被解僱員工
【人才短缺】Intel放寬招聘政策　允許重新聘用被解僱員工
【微軟Build2022】再非微軟獨家　第3方應用可自行開發Windows 11 Widgets
【微軟Build2022】再非微軟獨家　第3方應用可自行開發Windows 11 Widgets
【微軟Build2022】Windows 11進一步加強Android Amazon AppStore 　增覆蓋5地
【微軟Build2022】Windows 11進一步加強Android Amazon AppStore 　增覆蓋5地
【跨界合作】Gucci夥FACEIT成立電競學院　培養職業遊戲選手
【跨界合作】Gucci夥FACEIT成立電競學院　培養職業遊戲選手
【機迷熱話】搶先全球　香港區PlayStation Plus今登場
【機迷熱話】搶先全球　香港區PlayStation Plus今登場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款