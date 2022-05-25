【Dyson機械人】Dyson家務機械人手臂曝光　外媒：2030年面世

▲ Dyson於美國費城舉行的國際機械人與自動化會議上，曝光了秘密機械人的原型。（Dyson資料圖片）

Dyson推出的風扇、吸塵機等家電，憑著與別不同的設計及技術，深受高消費力的用戶歡迎。Dyson於美國費城舉行的國際機械人與自動化會議上，曝光了秘密機械人的原型。據英國《衛報》（The Guardian）指出，Dyson目標在2030年推出機械人。

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Dyson在會上曝光一些機械人手臂的照片，看起來與瑞典機械人公司ABB等企業製作的小型工業模型相似。從表面上看，Dyson的機械人的手具備柔軟的抓握器，形態看起來像人類的手，而且還附有吸塵機的附件。從曝光的照片可見，機械人可以抓住易碎物體、甚至進行簡單的家務，如洗碗、吸塵。

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事實上，Dyson正積極研發機械人技術，在電腦視覺、機器學習、傳感器和機械電子學等學科招聘了250名機械人工程師，並且預計於未來五年內，在機械人領域再招聘700人。

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另據外媒《TechCrunch》分析，Dyson是次曝光的照片資訊有限，站於投資者的角度，認爲Dyson籌備已久的機械人可能將具備更多功能。

責任編輯：吳嘉雯

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