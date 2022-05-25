  • 26°C
香港時間 : 2022525日 (三) 18:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【WWDC22】外媒：iOS 16、macOS 13等即將登場　5大重點更新包括甚麼？

科技 18:15 2022/05/25

分享：

分享：

蘋果（Apple）宣布今年的全球開發者大會（WWDC22）繼續以網上直播形式舉行，並將於香港時間6月7日凌晨1點揭幕。據科技網站《9to5Mac》及外媒《彭博》預測，Apple將會推出iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9及macOS 13等多款新系統，當中更包括以下5大重點更新：

macOS 13

隨著多款搭載M系列芯片Mac登場，蘋果幾乎已由Intel芯片完全過渡到自家芯片，《9to5Mac》指，macOS 13預計將會更多專注為M系列芯片打造的功能，並與iOS、iPadOS進一步整合，如應用程式延伸工具Widget的功能、通用控制等

iOS 15

是再次更新在 iOS 15 推出的「專注模式」，例如讓用戶能自訂特定模式下可使用的 App，並可跨裝置雲端同步。

watchOS

watchOS將提供更多新錶面，為Apple Watch帶來新外觀。

iPadOS

改善多工操作，讓其更接近PC體驗。另據《彭博》知名專欄作者Mark Gurman建議，Apple可以為iPad Pro特別設置一個「專業多工模式」，方便大屏幕用戶操作。

iOS 16

此外，iOS 16及iPadOS 16的通知中心可能再有變動。過去兩年，蘋果多次更新了 iOS 的通知系統，例如加入摘要功能，但《彭博》認為今年度的iOS仍會針對通知系統再改版一次。

責任編輯：張寶燕

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【小米旗下新機】小米發布兩款Redmi Note系到手機　月底正式開賣
今日
【小米旗下新機】小米發布兩款Redmi Note系到手機　月底正式開賣
【亞馬遜司機】亞馬遜送貨司機　20%曾在2021年因工受傷
今日
【亞馬遜司機】亞馬遜送貨司機　20%曾在2021年因工受傷
【零信任】倡議ZTNA 2.0提升企業網絡安全　確保持續審查跨地域身份
今日
【零信任】倡議ZTNA 2.0提升企業網絡安全　確保持續審查跨地域身份
【視像會議】Microsoft Teams實時協作新功能　允許用戶同時編輯分享內容
今日
【視像會議】Microsoft Teams實時協作新功能　允許用戶同時編輯分享內容

你可能感興趣

【小米旗下新機】小米發布兩款Redmi Note系到手機　月底正式開賣
今日 11:45
【小米旗下新機】小米發布兩款Redmi Note系到手機　月底正式開賣
【亞馬遜司機】亞馬遜送貨司機　20%曾在2021年因工受傷
今日 12:37
【亞馬遜司機】亞馬遜送貨司機　20%曾在2021年因工受傷
【零信任】倡議ZTNA 2.0提升企業網絡安全　確保持續審查跨地域身份
今日 13:15
【零信任】倡議ZTNA 2.0提升企業網絡安全　確保持續審查跨地域身份
創新科技及應用 科技產品 iOS WWDC

下一篇文章

【創科人才招聘】數碼港6月4日舉辦虛擬互動招聘博覽　提供逾1500創科職位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【仿傚WeChat】WhatsApp與印度政府合作 應用程式內提供公民數碼身份
【仿傚WeChat】WhatsApp與印度政府合作 應用程式內提供公民數碼身份
【人才短缺】Intel放寬招聘政策　允許重新聘用被解僱員工
【人才短缺】Intel放寬招聘政策　允許重新聘用被解僱員工
【微軟Build2022】再非微軟獨家　第3方應用可自行開發Windows 11 Widgets
【微軟Build2022】再非微軟獨家　第3方應用可自行開發Windows 11 Widgets
【微軟Build2022】Windows 11進一步加強Android Amazon AppStore 　增覆蓋5地
【微軟Build2022】Windows 11進一步加強Android Amazon AppStore 　增覆蓋5地
【跨界合作】Gucci夥FACEIT成立電競學院　培養職業遊戲選手
【跨界合作】Gucci夥FACEIT成立電競學院　培養職業遊戲選手
【機迷熱話】搶先全球　香港區PlayStation Plus今登場
【機迷熱話】搶先全球　香港區PlayStation Plus今登場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款