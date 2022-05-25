【WWDC22】外媒：iOS 16、macOS 13等即將登場　5大重點更新包括甚麼？

蘋果（Apple）宣布今年的全球開發者大會（WWDC22）繼續以網上直播形式舉行，並將於香港時間6月7日凌晨1點揭幕。據科技網站《9to5Mac》及外媒《彭博》預測，Apple將會推出iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9及macOS 13等多款新系統，當中更包括以下5大重點更新：

macOS 13

隨著多款搭載M系列芯片Mac登場，蘋果幾乎已由Intel芯片完全過渡到自家芯片，《9to5Mac》指，macOS 13預計將會更多專注為M系列芯片打造的功能，並與iOS、iPadOS進一步整合，如應用程式延伸工具Widget的功能、通用控制等

iOS 15

是再次更新在 iOS 15 推出的「專注模式」，例如讓用戶能自訂特定模式下可使用的 App，並可跨裝置雲端同步。

watchOS

watchOS將提供更多新錶面，為Apple Watch帶來新外觀。

iPadOS

改善多工操作，讓其更接近PC體驗。另據《彭博》知名專欄作者Mark Gurman建議，Apple可以為iPad Pro特別設置一個「專業多工模式」，方便大屏幕用戶操作。

iOS 16

此外，iOS 16及iPadOS 16的通知中心可能再有變動。過去兩年，蘋果多次更新了 iOS 的通知系統，例如加入摘要功能，但《彭博》認為今年度的iOS仍會針對通知系統再改版一次。

責任編輯：張寶燕

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