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【小米手環】小米手環7顯示面積增25%　售約281元起

科技 15:30 2022/05/25

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近日有市場研究機構報告指，小米手環出貨量下滑，小米轉為專注於手錶及耳戴設備，保持市場地位。不過小米日前隨著旗下品紅米Redmi Note 11T Pro等新品發布，推出小米手環7，似乎仍有意藉著小米手環來保持穿戴式裝置市佔。

小米手環7對比小米手環6，主要分別在於屏幕大小，由原本的1.56吋AMOLED屏幕加大至1.62吋，可視面積增25%，並支援常時顯示模式與動態桌布。屏幕亮度亦由450nit提高至500nit，並具有「息屏顯示」功能，不必抬起手腕或者手指點擊，也可隨時獲得時間等訊息。

【小米旗下新機】小米發布兩款Redmi Note系到手機　月底正式開賣

【小米新機】小米夥Leica研首款影像旗艦手機　料今年7月面世

功能方面，小米手環7支援全天候連續血氧監測，同樣支援心率、睡眠品質及最大攝氧量。小米手環6設有30種運動模式，小米手環7則另支援高達120種，包括游泳在內，並且對應5ATM防水設計。官方指，小米手環7的電池容量由125mAh增加到180mAh，一般使用情況下可對應長達15天的電力續航時間。

小米手環7的標準版本售價為249元人民幣（約281港元），NFC版本則為299元人民幣（約352港元）。

【智能手機】小米POCO F4 GT電競手機　升級遊戲體驗

責任編輯：張寶燕

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？

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