  • 27°C
香港時間 : 2022525日 (三) 14:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

BBC新聞離奇現「曼聯是垃圾」字幕 急向球迷道歉

環球社會熱點 14:00 2022/05/25

分享：

分享：

英國廣播公司（BBC）周二（24日）播放一則新聞時，下方字幕離奇出現「曼聯是垃圾」等字句，引起網民熱議。BBC主持人事後向曼聯球迷道歉，更親自解釋為何會出現這句令人費解的字幕。

孫興民煞科戰入兩球 膺4大聯賽首亞洲金靴 【下一頁】

BBC周二早上播放網球新聞時，下方字幕出現「曼聯是垃圾」（Manchester United are rubbish）、「到處都下雨」（Weather rain everywhere）等完全與新聞無關的字句。

BBC主持人Annita Mcveigh稍後就讀出一段聲明，解釋當時有員工學習操作系統並隨便寫一些字句，並向所有感到冒犯的曼聯球迷致歉。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

大坂直美因一理由 或缺席溫網賽事 【下一頁】

BBC其後亦發表聲明，指員工在進行系統培訓期間發生技術故障，在螢幕上播放錯誤句子約幾秒鐘。BBC再次為受冒犯人士道歉，不過未有透露會否懲罰涉事員工。

曼聯近期表現失準，痛失歐冠席位，而新主帥坦赫格（Erik ten Hag）本周起執掌球隊。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

芬蘭瑞典派代表團赴土耳其 就加入北約磋商
今日
芬蘭瑞典派代表團赴土耳其 就加入北約磋商
【尊尼狄普誹謗案】片方證Amber Heard非《水行俠》主角 曾考慮換角
今日
【尊尼狄普誹謗案】片方證Amber Heard非《水行俠》主角 曾考慮換角
美國德州小學槍殺案釀21死 18歲槍手先殺祖母再闖校
今日
美國德州小學槍殺案釀21死 18歲槍手先殺祖母再闖校
【猴痘症】世衛指疫情可控 歐洲國家開打天花疫苗
今日
【猴痘症】世衛指疫情可控 歐洲國家開打天花疫苗

你可能感興趣

芬蘭瑞典派代表團赴土耳其 就加入北約磋商
今日 12:51
芬蘭瑞典派代表團赴土耳其 就加入北約磋商
【尊尼狄普誹謗案】片方證Amber Heard非《水行俠》主角 曾考慮換角
今日 12:00
【尊尼狄普誹謗案】片方證Amber Heard非《水行俠》主角 曾考慮換角
美國德州小學槍殺案釀21死 18歲槍手先殺祖母再闖校
今日 12:42
美國德州小學槍殺案釀21死 18歲槍手先殺祖母再闖校
網絡熱話 英國 曼聯 英國廣播公司 足球

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】基辛格暗示烏須在領土讓步 免損歐洲長期穩定
【烏克蘭戰爭】基辛格暗示烏須在領土讓步 免損歐洲長期穩定
【烏克蘭戰爭】美停制裁豁免 俄或陷債務違約（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】美停制裁豁免 俄或陷債務違約（不斷更新）
日本今迎首美國旅行團 助推動進一步放寬入境限制
日本今迎首美國旅行團 助推動進一步放寬入境限制
新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間13:00）
【尊尼狄普誹謗案】因官司名氣大跌 Amber Heard稱損失3.9億酬勞
【尊尼狄普誹謗案】因官司名氣大跌 Amber Heard稱損失3.9億酬勞
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款