BBC新聞離奇現「曼聯是垃圾」字幕 急向球迷道歉

英國廣播公司（BBC）周二（24日）播放一則新聞時，下方字幕離奇出現「曼聯是垃圾」等字句，引起網民熱議。BBC主持人事後向曼聯球迷道歉，更親自解釋為何會出現這句令人費解的字幕。

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BBC周二早上播放網球新聞時，下方字幕出現「曼聯是垃圾」（Manchester United are rubbish）、「到處都下雨」（Weather rain everywhere）等完全與新聞無關的字句。

BBC主持人Annita Mcveigh稍後就讀出一段聲明，解釋當時有員工學習操作系統並隨便寫一些字句，並向所有感到冒犯的曼聯球迷致歉。

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BBC其後亦發表聲明，指員工在進行系統培訓期間發生技術故障，在螢幕上播放錯誤句子約幾秒鐘。BBC再次為受冒犯人士道歉，不過未有透露會否懲罰涉事員工。

曼聯近期表現失準，痛失歐冠席位，而新主帥坦赫格（Erik ten Hag）本周起執掌球隊。

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責任編輯：郭麗明