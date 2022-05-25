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【港鐵票價】港鐵票價調整機制第三季諮詢　東鐵昨日故障、金澤培：須磨合

股市 13:17 2022/05/25

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【港鐵票價】港鐵第三季諮詢票價調整機制　東鐵昨日故障、金澤培：須磨合

港鐵公司 （00066） 今日舉行股東周年大會，港鐵非執行主席歐陽伯權於會前重申，港鐵票價調整機制檢討將於第三季諮詢公眾，港鐵公司會聆聽意見，認為目前票價調整機制透明度高，而近3年都未有上調票價，反映公司緊貼市場脈搏。

東鐵綫過海段通車後第10日，昨早繁忙時段發生事故令列車服務受阻，港鐵事後指，事件因列車監控系統出現「錯誤警號」而須調動列車，其後證實操作正常。行政總裁金澤培表示，新系統和新設施投入服務初期需要磨合期，會檢視昨天的處理方法，又指東鐵過海段開通至今運作暢順，認為可達分流作用。

東鐵綫由12卡列車改為9卡車營運，但仍保留頭等車卡，金澤培稱，過海段通車後頭等車卡仍有很大需求，公司會兼顧不同需要。

至於東涌配電站地皮去年底流標，金澤培稱，港鐵每年會推出一定數量的樓盤，會按市況適時推出適合的樓盤。

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港股 金澤培 歐陽伯權 港鐵公司（00066） 港鐵

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