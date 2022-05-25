  • 27°C
香港時間 : 2022525日 (三) 14:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北韓發射3枚彈道導彈 或針對美韓首腦會談

環球社會熱點 13:35 2022/05/25

分享：

分享：

美國總統拜登周末到訪南韓及日本，外界關注北韓反應。南韓表示北韓周三（25日）上午發射3枚彈道導彈，南韓軍方正分析北韓發射的導彈射程等數據，有分析指北韓是次發射導彈或針對美韓首腦會談。

拜登料承諾用核武保障日 美韓宣布建立全面戰略同盟 【下一頁】

南韓聯合參謀本部周三表示，北韓分別在當日早上6時、6時37分及6時42分，由平壤順安一帶向東部海域先後發射3枚導彈。南韓軍方指北韓近期在平壤順安機場一帶準備發射洲際彈道導彈，推測是次北韓可能有試射洲際彈道導彈，亦有可能連同中短程彈道導彈以組合式發射。

南韓軍方正在分析導彈射程和飛行高度等具體參數。

拜登（Joe Biden）上周五（20日）到訪南韓，其後再訪問日本，分別和日韓首腦會談。有分析指北韓選擇在拜登結束訪問的翌日發射導彈，是回應他到訪兩地。亦有分析認為，北韓官方指疫情已趨向穩定， 北韓將軍玄哲海葬禮亦已結束，當局開始發起挑釁行動。

拜登記錯南韓總統？ 尹錫悅叫成文在寅（有片） 【下一頁】

是次為北韓今年第17次發射導彈，亦是南韓總統尹錫悅上任以來第2次。南韓聯合參謀本部表示，軍方正加強監視及戒備，並與美方保持密切合作。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美軍高層「提醒」西點畢業生 準備迎接全球大國衝突
2022/05/23
美軍高層「提醒」西點畢業生 準備迎接全球大國衝突
拜登料承諾用核武保障日 美韓宣布建立全面戰略同盟
2022/05/22
拜登料承諾用核武保障日 美韓宣布建立全面戰略同盟
拜登記錯南韓總統？ 尹錫悅叫成文在寅（有片）
2022/05/21
拜登記錯南韓總統？ 尹錫悅叫成文在寅（有片）
拜登：美韓將加強供應鏈合作 訪問日韓還有甚麼重點？（第三版）
2022/05/20
拜登：美韓將加強供應鏈合作 訪問日韓還有甚麼重點？（第三版）

你可能感興趣

美軍高層「提醒」西點畢業生 準備迎接全球大國衝突
15:12 2022/05/23
美軍高層「提醒」西點畢業生 準備迎接全球大國衝突
拜登料承諾用核武保障日 美韓宣布建立全面戰略同盟
15:00 2022/05/22
拜登料承諾用核武保障日 美韓宣布建立全面戰略同盟
拜登記錯南韓總統？ 尹錫悅叫成文在寅（有片）
18:20 2022/05/21
拜登記錯南韓總統？ 尹錫悅叫成文在寅（有片）
國防 地緣政治 外交 尹錫悅 彈道導彈 北韓 南韓 拜登 日本 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間14:00）

下一篇文章

芬蘭瑞典派代表團赴土耳其 就加入北約磋商
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】基辛格暗示烏須在領土讓步 免損歐洲長期穩定
【烏克蘭戰爭】基辛格暗示烏須在領土讓步 免損歐洲長期穩定
【烏克蘭戰爭】美停制裁豁免 俄或陷債務違約（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】美停制裁豁免 俄或陷債務違約（不斷更新）
日本今迎首美國旅行團 助推動進一步放寬入境限制
日本今迎首美國旅行團 助推動進一步放寬入境限制
新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間13:00）
【尊尼狄普誹謗案】因官司名氣大跌 Amber Heard稱損失3.9億酬勞
【尊尼狄普誹謗案】因官司名氣大跌 Amber Heard稱損失3.9億酬勞
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款