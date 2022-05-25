北韓發射3枚彈道導彈 或針對美韓首腦會談

美國總統拜登周末到訪南韓及日本，外界關注北韓反應。南韓表示北韓周三（25日）上午發射3枚彈道導彈，南韓軍方正分析北韓發射的導彈射程等數據，有分析指北韓是次發射導彈或針對美韓首腦會談。

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南韓聯合參謀本部周三表示，北韓分別在當日早上6時、6時37分及6時42分，由平壤順安一帶向東部海域先後發射3枚導彈。南韓軍方指北韓近期在平壤順安機場一帶準備發射洲際彈道導彈，推測是次北韓可能有試射洲際彈道導彈，亦有可能連同中短程彈道導彈以組合式發射。

南韓軍方正在分析導彈射程和飛行高度等具體參數。

拜登（Joe Biden）上周五（20日）到訪南韓，其後再訪問日本，分別和日韓首腦會談。有分析指北韓選擇在拜登結束訪問的翌日發射導彈，是回應他到訪兩地。亦有分析認為，北韓官方指疫情已趨向穩定， 北韓將軍玄哲海葬禮亦已結束，當局開始發起挑釁行動。

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是次為北韓今年第17次發射導彈，亦是南韓總統尹錫悅上任以來第2次。南韓聯合參謀本部表示，軍方正加強監視及戒備，並與美方保持密切合作。

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責任編輯：李俊儀