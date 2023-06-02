▲ 【新股IPO】藥師幫第二度遞表 去年虧損擴大2倍 集39億元

內地醫藥產業交易與服務平台藥師幫第三度遞表，藥師幫去年虧損擴大2倍至14.9億元（人民幣，下同），收入按年增長41.4%至142.7億元；總交易額（GMV）按年增37.5%至378.3億元。最新一次上市文件顯示，中金為獨家保薦人，高盛則早前退任保薦人。

藥師幫早前多輪融資中，其中2021年6月的E輪融資引入百度 （09888） 、復星醫藥 （02196） 、陽光保險 （06963） 人壽等多名機構投資者。

集資額將作進一步發展醫藥流通業務

藥師幫主要利用科技連接和賦能上游（包括藥企及分銷商）以及下游（包括藥店及基層醫療機構），讓醫藥交易與服務實現數字化、標準化及規範化。截至去年12月底，藥師幫服務覆蓋35.4萬家下游藥店，17.3萬家基層醫療機構，月活躍買家30.8萬個；平台提供產品數量約330萬個。

集團預計集資額將作進一步發展醫藥流通業務、發展內地南部、東部及中部光譜雲檢服務、研發及招聘人才以及一般營運用途。

藥師幫分別於去年5月及11月底遞表，申請均已到期。外電早前報道，藥師幫計劃集資3億至5億美元（約23.4億至39億港元）

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