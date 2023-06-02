  • 33°C
香港時間 : 2023602日 (週五) 13:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】藥師幫第三度遞表　集39億元　百度復星有份投資

新股IPO 13:31 2023/06/02

分享：

分享：

【新股IPO】藥師幫第三度遞表　集39億元　百度復星有份投資

內地最大院外醫藥產業數字化服務平台藥師幫第三度遞表，百度 （09888） 、復星醫藥 （02196） 、陽光保險 （06963） 人壽等有份投資。

藥師幫去年收入按年增長41.4%至142.7億元；虧損擴大2倍至14.9億元（人民幣，下同），歸因業務擴張的相關成本及開支。藥師幫總交易額（GMV）按年增37.5%至378.3億元，以此計算，市場份額達21%、遠超第二至第五位的市場份額，分別為12.8%、11.1%、10%及9.5%.

集資額將作進一步發展醫藥流通業務

藥師幫主要利用科技連接和賦能上游（包括藥企及分銷商）以及下游（包括藥店及基層醫療機構），讓醫藥交易與服務實現數字化、標準化及規範化。截至去年12月底，藥師幫服務覆蓋35.4萬家下游藥店，17.3萬家基層醫療機構，月活躍買家30.8萬個；平台提供產品數量約330萬個。

集團預計集資額將作進一步發展醫藥流通業務、發展內地南部、東部及中部光譜雲檢服務、研發及招聘人才以及一般營運用途。

藥師幫分別於去年5月及11月底遞表，申請均已到期。最新上市文件披露，中金為獨家保薦人，高盛已於周四（1日）退任保薦人。外電早前報道，藥師幫計劃集資3億至5億美元（約23.4億至39億港元）。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】友和通過上市聆訊　首八個月收入增七成、惟轉虧蝕近1400萬元

【新股IPO】內地母嬰品牌白貝殼擬最快明年赴港上市　集資最多39億

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

開啟hket App，閱讀全文
陽光保險（06963） 港股 醫療機構 百度集團—SW（09888） 復星醫藥（02196） IPO 集資
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【大行報告︱Bilibili】嗶哩嗶哩遭多間大行削目標價　料次季遊戲收入續疲弱（附表）

下一篇文章

港交所前行政總裁周文耀辭世、終年76歲　港交所：德高望重
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜收市升330點　阿里美股高港5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜收市升330點　阿里美股高港5%（不斷更新）
【債務上限】美國參議院通過債務上限法案、將送交拜登簽署　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】美國參議院通過債務上限法案、將送交拜登簽署　一文看清最新進展（不斷更新）
【美股期貨】債務上限法案過關、轉睇非農數據　道指期貨升60點、納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】債務上限法案過關、轉睇非農數據　道指期貨升60點、納指期貨升0.2%（不斷更新）
【NVDA】Nvidia黃仁勳：對嚴重依賴台灣製造感「非常安全」　周五將見台積電、富士康高層　未決定是否訪華
【NVDA】Nvidia黃仁勳：對嚴重依賴台灣製造感「非常安全」　周五將見台積電、富士康高層　未決定是否訪華
【航空公司排名】AirlineRatings全球25大最佳航空公司排名　國泰航空升至第9、內地航空公司未上榜
【航空公司排名】AirlineRatings全球25大最佳航空公司排名　國泰航空升至第9、內地航空公司未上榜
【TSLA】馬斯克已乘私人飛機離開中國　結束三日兩夜之旅　曾會見陳吉寧、丁薛祥及到訪Tesla上海工廠（第二版）
【TSLA】馬斯克已乘私人飛機離開中國　結束三日兩夜之旅　曾會見陳吉寧、丁薛祥及到訪Tesla上海工廠（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款