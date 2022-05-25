【新股IPO】藥師幫申請在港主板上市　擬集資最多39億　復星醫藥、百度有份投資

▲ 藥師幫申請在港主板上市 擬集資最多39億 復星醫藥、百度有份投資

內地醫藥產業交易與服務平台藥師幫向聯交所遞交主板上市申請，據外電報道指，公司計劃透過是次上市集資3億至5億美元（折合約23.4億至39億港元），高盛及中金為聯席保薦人。

醫師幫主要利用科技連接和賦能上游（包括藥企及分銷商）以及下游（包括藥店及基層醫療機構），讓醫藥交易與服務實現數字化、標準化及規範化。目前公司的自營業務已經與超過7000家分銷商開展業務往來，公司平台連接約4700家分銷商，服務網絡覆蓋約13萬基層醫療機構，佔行業基層醫療機構總數約13%。

在公司早前多輪融資中，引入包括百度 （09888） 、復星醫藥 （02196） 、陽光保險人壽等多名機構投資者，當中百度及陽光保險人壽現時持股比例分別達2.25%，復星醫藥持股比例達8.98%。

藥師幫去年全年收入達100.94億元（人民幣，下同），按年增長66.4%；期內股東應佔虧損達4.94億元，按年收窄13.6%。

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