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【新股IPO】藥師幫申請在港主板上市　上半年虧損擴大71%　復星醫藥及百度有份投資

新股IPO 10:22 2022/11/29

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【新股IPO】藥師幫申請在港主板上市

內地醫藥產業交易與服務平台藥師幫申請來港上市，藥師幫上半年虧損擴大71.3%至6.44億元（人民幣，下同），收入按年增長64.8%至100.94億元；商品交易總額按年增35.5%至67.2億元；毛利率從10.1%跌至9.3%。外電早前報道，藥師幫計劃集資3億至5億美元（約23.4億至39億港元），中金為聯席保薦人。

藥師幫早前多輪融資中，引入百度 （09888） 、復星醫藥 （02196） 、陽光保險人壽等多名機構投資者，當中百度及陽光保險人壽現時持股比例分別達2.25%，復星醫藥持股比例達8.98%。

集資額將作進一步發展醫藥流通業務

藥師幫主要利用科技連接和賦能上游（包括藥企及分銷商）以及下游（包括藥店及基層醫療機構），讓醫藥交易與服務實現數字化、標準化及規範化。目前藥師幫自營業務已與約8,000家分銷商開展業務往來，公司平台連接約5,400家分銷商，服務網絡覆蓋約15.1萬基層醫療機構，佔行業基層醫療機構總數約13%；月均可提供商品數量達310萬個。

集團預計集資額將作進一步發展醫藥流通業務、發展內地南部、東部及中部光譜雲檢服務、研發及招聘人才以及一般營運用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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港股 醫療機構 百度集團—SW（09888） 復星醫藥（02196） IPO 集資

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