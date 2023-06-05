▲ 【新股IPO】藥師幫啟動預路演 傳集逾3億元 百度復星有份投資

內地最大院外醫藥產業數字化服務平台藥師幫周日（4日）已通過聆訊，周四（1日）第三度遞表，僅三日即通過聆訊。據外電消息指，藥師幫周一（5日）已啟動預路演，集資約4000萬至5000萬美元（折合約3.1億至3.9億港元）。據上市文件顯示，百度 （09888） 、復星醫藥 （02196） 、陽光保險 （06963） 人壽等有份投資，分別持股13%、9%及2.25%。

藥師幫去年收入按年增長41.4%至142.7億元；虧損擴大2倍至14.9億元（人民幣，下同），歸因業務擴張的相關成本及開支。藥師幫總交易額（GMV）按年增37.5%至378.3億元，以此計算，市場份額達21%、遠超第二至第五位的市場份額，分別為12.8%、11.1%、10%及9.5%.

集資額將作進一步發展醫藥流通業務

藥師幫主要利用科技連接和賦能上游（包括藥企及分銷商）以及下游（包括藥店及基層醫療機構），讓醫藥交易與服務實現數字化、標準化及規範化。截至去年12月底，藥師幫服務覆蓋35.4萬家下游藥店，17.3萬家基層醫療機構，月活躍買家30.8萬個；平台提供產品數量約330萬個。

集團預計集資額將作進一步發展醫藥流通業務、發展內地南部、東部及中部光譜雲檢服務、研發及招聘人才以及一般營運用途。

藥師幫分別於去年5月及11月底遞表，申請均已到期。最新上市文件披露，中金為獨家保薦人，高盛已於周四（1日）退任保薦人。

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