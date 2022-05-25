▲ 【互聯互通】許正宇：短期內港交所將會爭取擴大互聯互通計劃 推動ETF納入互聯互通標的、「港股通」股票以人民幣計價

財經事務及庫務局局長許正宇表示，短期而言，港交所 （00388） 將會爭取擴大互聯互通計劃，推動ETF納入互聯互通標的，推行「港股通」股票以人民幣計價。

許正宇回應譚岳衡議員在立法會會議上提問如何提升香港證券市場的競爭力，包括有何措施提振本港的首次公開招股集資市場、港交所有何短中期（即三至五年）的具體措施。許正宇回應指，在地緣政治局勢緊張、新冠疫情反覆、通貨膨脹和主要央行調升利率等宏觀因素下，近數個月全球主要金融市場相對動盪，首次公開招股集資亦受到影響，發行人普遍較為審慎。然而，港交所今年4月新接獲上市申請22份，截至四月底處理中的上市申請共計168份，顯示申請上市的步伐未有放慢。

同時，他又指，港交所已於2018年8月實施新上市制度，容許同股不同權架構的新興及創新企業和未有收入或盈利的生物科技公司來港上市，並透過設立便利管道，容許合資格發行人在香港作第二上市。截至今年4月底，共有74間公司循新制度上市，首次公開招股集資額累計達5,807億元，佔同期IPO集資總額超過四成。香港亦成為亞洲最大、全球第二大的生物科技融資中心。

短期而言，港交所將會爭取擴大互聯互通計劃，推動交易所買賣基金（ETF）納入互聯互通標的，推行「港股通」股票以人民幣計價。港交所亦會研究在互聯互通下納入更多產品和服務，如上市債券，以及擴大股票和定息產品的風險管理工具類別。此外，港交所因應市場意見已於去年就GEM的功能和定位展開檢討，並已在上市委員會下成立專責小組處理相關工作。

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