【騰訊700】快手和騰訊 訂立遊戲業務合作協議

遊戲直播平台營運商快手(01024)宣布，間接全資附屬公司北京達佳與騰訊（00700）的全資附屬公司騰訊計算機訂立2022年遊戲合作框架協議，據此，雙方同意就遊戲開展多項合作；及其他營銷及推廣服務框架協議，據此，雙方同意互相提供若干新型營銷及推廣服務。至3時半，快手上升4.8%報66.45元，騰訊跌0.6%報336元。

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根據協議，相關騰訊集團將授權快手發行、運營、分銷及╱或推廣由相關騰訊集團所開發、運營、享有著作權或享有合法授權的有關遊戲。為此，快手將向騰訊支付代理費及╱或授權費等費用，並就快手提供的發行、分銷及╱或推廣服務向騰訊收取服務費。倘騰訊遊戲的業績達到約定的財務或運營目標，騰訊或會向快手支付獎金。同時，快手亦會授權相關騰訊集團發行、運營、分銷及╱或推廣快手遊戲，並收取相關服務費。

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此外，快手將作為相關騰訊集團電子競技賽事聯盟的成員，運營其電子競技俱樂部，組建及調整其戰隊，並參與相關騰訊集團的電子競技賽事。騰訊將根據快手電子競技戰隊的表現，向其支付獎金及╱或聯盟成員分成，快手將就其電子競技俱樂部之特定收益，以一定比例向騰訊分成。

快手表示，集團計劃進一步在遊戲開發、授權、分銷及運營領域擴展業務，以及開拓正在快速發展的電子競技行業。預期與騰訊可發揮各自的產品及平台競爭優勢，提升各自所擁有遊戲的受歡迎程度並增加平台用戶的數量。預期雙向合作可更有效地觸及潛在用戶及擴大用戶群，進一步促進業務增長，因而擴大及深化集團的收益來源。

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