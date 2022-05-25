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高盛料內地重啟經濟 製造業股份率先跑出 推薦逾30隻中國經濟復甦受惠股

股樓投資 19:59 2022/05/25

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高盛發表報告指，雖然內地個別地區放鬆封城的措施的時機仍未明朗，然而企業復工復產成為政策重點，加上本港疫情走勢令市場相信上海疫情將逐步穩定，全國更多地區跟隨北京採取大規模核酸檢測，以及疫苗開發取得進展，都為內地疫後重啟經濟打下根基。高盛建議留意受惠疫後復甦的產業，並推薦逾30隻本港、內地和美國上市的股份。

國務院今午召開 全國穩住經濟大盤電視電話會議 料逾10萬人參加  詳情請看【下一頁

高盛推薦中國經濟復甦潛在受惠股名單：

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【騰訊700】快手和騰訊 訂立遊戲業務合作協議  詳情請看【下一頁

高盛指出，製造類股份會在重啟經濟的過程中領先，惟一旦消費活動逐步回歸正常，消費相關股會在較後時間反彈。該行又指出，當防疫措施放鬆時，汽車、交通運輸、採礦和科技硬件相關股的表現會較佳。

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撰文 : 李尚毅

金沙中國有限公司（01928） 港股

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