【視像會議】Microsoft Teams實時協作新功能　允許用戶同時編輯分享內容

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新冠疫情令不少企業實施遙距工作，其中一個受歡迎的視像平台Microsoft Teams，近日推出「Live Share」功能，用戶可以實時協作，編輯分享内容。
微軟表示，「Live Share」讓用戶在Teams會議期間共同編輯。這功能依賴Fluid框架（Framework），通過前端開發支援狀態、媒體和控制操作等的複雜同步。微軟另於去年秋天推出Fluid框架的新品牌Loop技術，可以把網頁和文件内容，搬移至聊天應用程式、電子郵件，並可以進行即時分享及編輯，推動Fluid框架。
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舉例指：
據微軟透露，Accenture、Frame.io、Hexagon等合作夥伴已經在Teams中體驗「Live Share」功能。有鑑於遙距工作趨勢持續，微軟認為該功能將促進更多用戶之間的協作。
除了推出Teams的新功能，微軟亦推出新Microsoft 365 SDK，宣布Fluid框架的全面可用性，讓開發人員更容易將自家應用程式帶到企業的雲產品中。
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責任編輯：吳嘉雯
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