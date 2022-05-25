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【視像會議】Microsoft Teams實時協作新功能　允許用戶同時編輯分享內容

科技 14:30 2022/05/25

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視像平台Microsoft Teams，近日推出「Live Share」功能，用戶可以實時協作，編輯分享内容。（Microsoft資料圖片）

新冠疫情令不少企業實施遙距工作，其中一個受歡迎的視像平台Microsoft Teams，近日推出「Live Share」功能，用戶可以實時協作，編輯分享内容。

微軟表示，「Live Share」讓用戶在Teams會議期間共同編輯。這功能依賴Fluid框架（Framework），通過前端開發支援狀態、媒體和控制操作等的複雜同步。微軟另於去年秋天推出Fluid框架的新品牌Loop技術，可以把網頁和文件内容，搬移至聊天應用程式、電子郵件，並可以進行即時分享及編輯，推動Fluid框架。

【零信任】倡議ZTNA 2.0提升企業網絡安全　確保持續審查跨地域身份

舉例指：

  • 企業可以透過Teams分享市場推廣影片，會議期間，員工可以暫停影片，然後在分享屏幕上繪畫及添加重點
  • 針對部分企業會使用敏捷撲克（Agile Poker），讓開發人員使用紙牌評估自己的工作量的活動，亦可以透過「Live Share」功能，在Teams會議中讓員工玩敏捷撲克，評估團隊的工作量
    • 點擊圖片放大

【亞馬遜司機】亞馬遜送貨司機　20%曾在2021年因工受傷

據微軟透露，Accenture、Frame.io、Hexagon等合作夥伴已經在Teams中體驗「Live Share」功能。有鑑於遙距工作趨勢持續，微軟認為該功能將促進更多用戶之間的協作。

除了推出Teams的新功能，微軟亦推出新Microsoft 365 SDK，宣布Fluid框架的全面可用性，讓開發人員更容易將自家應用程式帶到企業的雲產品中。

【小米旗下新機】小米發布兩款Redmi Note系到手機　月底正式開賣

責任編輯：吳嘉雯

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