芬蘭瑞典派代表團赴土耳其 就加入北約磋商

芬蘭和瑞典申請加入北約，但遭土耳其反對。芬蘭瑞典周三（25日）派代表團前往土耳其磋商，試圖遊説土耳其轉軚支持兩國加入北約。而土耳其早前提出多項條件，才考慮支持瑞典加入北約。

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北約30個成員國需一致同意，才能接納芬蘭和瑞典加入為新成員國，因此土耳其作為北約成員國擁有否決權。

芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）周二（24日）表示，與瑞典周三會派代表團前往安卡拉。而土耳其外交部也證實，周三會與兩國代表團會晤。

土耳其將庫爾德工人黨（PKK）列為恐怖組織，早前指控瑞典和芬蘭窩藏與PKK追隨者有聯繫的人。

哈維斯托表示，兩國明白土耳其對恐怖主義有一些安全憂慮，但認為這些問題能夠解決。而瑞典外長林德（Ann Linde）發表聲明，透露正進行大量外交舉措，但無進一步回應。

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土耳其周一（23日）列出瑞典要爭取土耳其支持加入北約的多個條件，包括解除包括武器出口禁運等對土耳其的制裁；停止政治支持恐怖主義；消除恐怖主義資金來源；停止對PKK等組織的武器援助。

路透社引述一名土耳其官員指，除非瑞典和芬蘭在解決安卡拉的安全問題方面取得具體進展，否則土耳其不會在與瑞典和芬蘭的談判中退縮。土耳其更沒有單獨與華府就此事談判。

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責任編輯：鄭錦玲