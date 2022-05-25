【零信任】倡議ZTNA 2.0提升企業網絡安全　確保持續審查跨地域身份

▲ 為應對現代應用程式、攻擊威脅和混合工作帶來的挑戰，Palo Alto Networks推出支援ZTNA 2.0的解決方案。（資料圖片）

「零信任」（Zero Trust）是一種網絡安全模型，要求試圖連接至企業系統的人員必須先經驗證，方可取得存取權，目標是降低企業遭受網絡攻擊的風險。網絡安全方案供應商Palo Alto Networks倡議，要採用ZTNA 2.0（Zero Trust Network Access 2.0），取代信任門檻較低的ZTNA 1.0，將有助提升企業網絡安全。

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ZTNA 1.0最初是為取代虛擬私人網絡（VPN）而研發，以取替大多數無法充分擴展且保安政策過於寬鬆的VPN，但由於ZTNA 1.0的信任門檻較低，導致企業或會面對重大安全風險。

ZTNA 1.0無法監控用戶行為變化

尤其在新冠疫情下，愈來愈多企業採用混合工作模式，但ZTNA 1.0就有一定的限制。首先，ZTNA 1.0無法控制附屬應用程式和特定功能的存取，因此授予應用程式的存取權限時會過於寬鬆。同時，ZTNA 1.0不能監控用戶、應用程式和設備的行為變化，無法檢測和阻止惡意軟件和跨連接的橫向移動，亦無法保護企業的全部數據。

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ESG高級分析師 John Grady也指出：「ZTNA 1.0解決方案在許多方面都未能兌現真正的零信任承諾。」他提到，一旦在ZTNA 1.0解決方案中獲取存取權限，該連接就會永久獲取隱含信任，令複雜威脅和惡意行為有機可乘。

ZTNA 2.0「5大關鍵原則」

為應對現代應用程式、攻擊威脅和混合工作帶來的挑戰，Palo Alto Networks推出支援ZTNA 2.0的解決方案，其關鍵原則包括：

最小權限存取：精準控制應用程式和附屬應用程式的存取，獨立於IP地址和連接埠編號等網絡結構。

持續信任驗證：授予應用程式的存取權限後，將根據設備狀態、用戶和應用程式行為的變化進行持續信任評估。

持續安全檢查：對所有應用程式（包括已允許的連接）進行深入且持續的檢查，以防範零日攻擊等威脅。

保護全部數據：使用統一的數據洩漏防護（data loss prevention, DLP）策略，統一監控所有應用程式（包括私有應用程式和 SaaS 應用程式）的數據。

覆蓋所有應用程式的網絡保安：為企業使用的各種應用程式提供持續保護，包括現代雲端原生應用程式、傳統私有應用程式和SaaS應用程式。

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責任編輯：陳卓賢