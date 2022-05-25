  • 26°C
香港時間 : 2022525日 (三) 14:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股午市速睇】恒指半日反覆上落 東方海外染藍創新高

股市 13:45 2022/05/25

分享：

分享：

大市反覆上落

隔晚美股個別發展，恒指開市報20115點，僅高開3點，衝高至20286點後回落。半日再抽升收報20240點，升128點，成交額532億元。

國企指數中午收報6920點，半日升37點；科技指數升27點，半日收報4059點。

東方海外創新高

東方海外 （00316） 今早升3.1%，半日收報242.2元股價破頂。東方海外將於6月13日，正式生效成為恒指成份股，染藍後權重為0.27%。公司於今日（25日）除淨，6月28日派發每股股息20.358港元，以及特別股息5.382港元。

網易季績勝預期

網易 （09999） 今早升2.3%，半日收市報154.5元。昨日網易公布首季業績，受惠新春期間PC遊戲有好表現，以及在線遊戲穩定發展，遊戲收入按年升15.3%，公司淨收入則按年升14.8%，兩者都勝市場預期。

首度執行官丁磊表示，公司計劃將海外研發開支比例，增加至40%至50%，力圖擴大海外遊戲市場佔比。

**重溫【開市追揸沽】內地降LPR有何啟示   恒指新貴有冇炒作？**

 

欄名 : 港股午市速睇

相關文章

「天線得得BB」涉事店舖發聲明　母企凱知樂國際（02122）股價一度暴升八成
2022/05/24
「天線得得BB」涉事店舖發聲明　母企凱知樂國際（02122）股價一度暴升八成
聯想集團（00992）納入國指 𣎴升反跌有何玄機？
2022/05/24
聯想集團（00992）納入國指 𣎴升反跌有何玄機？
拜登稱減對華關稅　對美股影響多大？
2022/05/24
拜登稱減對華關稅　對美股影響多大？
滙豐（00005）股價大升近4%　銀行股有景應否追入？
今日
滙豐（00005）股價大升近4%　銀行股有景應否追入？
中移動（00941）股價早段逆市升近4%　今日除淨下月15日派息
今日
中移動（00941）股價早段逆市升近4%　今日除淨下月15日派息

你可能感興趣

「天線得得BB」涉事店舖發聲明　母企凱知樂國際（02122）股價一度暴升八成
10:53 2022/05/24
「天線得得BB」涉事店舖發聲明　母企凱知樂國際（02122）股價一度暴升八成
聯想集團（00992）納入國指 𣎴升反跌有何玄機？
11:05 2022/05/24
聯想集團（00992）納入國指 𣎴升反跌有何玄機？
拜登稱減對華關稅　對美股影響多大？
18:51 2022/05/24
拜登稱減對華關稅　對美股影響多大？

最新專欄文章 更多

【港股午市速睇】港股倒升後下跌 吉利、長汽開快車
2022/05/24
【港股午市速睇】港股倒升後下跌 吉利、長汽開快車
【港股午市速睇】恒指日升日跌 中國宏橋爆冷染藍
2022/05/23
【港股午市速睇】恒指日升日跌 中國宏橋爆冷染藍
【港股午市速睇】恒指走勢靠穩 康希諾生物今早股價波動
2022/05/20
【港股午市速睇】恒指走勢靠穩 康希諾生物今早股價波動
【港股午市速睇】恒指曾跌穿2萬點 騰訊績後股價弱勢
2022/05/19
【港股午市速睇】恒指曾跌穿2萬點 騰訊績後股價弱勢
【港股午市速睇】恒指考驗20天線 京東被大行削目標價
2022/05/18
【港股午市速睇】恒指考驗20天線 京東被大行削目標價
市場動向 電玩手遊 網易－S（09999） 破頂股 網易（美：NTES） 遊戲 港股 除淨 成交 丁磊

上一篇文章

【中美金融戰】SEC暗示中概股審計談判倒數6個月、建議考慮讓部分敏感股除牌　富瑞：時間貌似不夠但有解決方法

下一篇文章

銀行股造好　滙豐005、渣打2888可吸納？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期＋ADR】滙豐ADR升越51阿里美股失守81港元關　夜期跌142點（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】滙豐ADR升越51阿里美股失守81港元關　夜期跌142點（不斷更新）
【KKplus】男童挨跌「天線得得B」賠3萬　KKplus母企凱知樂改口全額退款、炒升86%後高位急吐37%
【KKplus】男童挨跌「天線得得B」賠3萬　KKplus母企凱知樂改口全額退款、炒升86%後高位急吐37%
【華為鴻蒙OS】華為「鴻蒙之父」王成錄據報離職　轉投中軟國際系公司
【華為鴻蒙OS】華為「鴻蒙之父」王成錄據報離職　轉投中軟國際系公司
【濠賭股】國家移民局重申不鼓勵非必要出境、濠賭股創一個月低　再有衛星場傳退出（第二版）
【濠賭股】國家移民局重申不鼓勵非必要出境、濠賭股創一個月低　再有衛星場傳退出（第二版）
【美股期貨】儲局會議紀要公布前　道指期貨升125點、納指期貨升0.9%（不斷更新）
【美股期貨】儲局會議紀要公布前　道指期貨升125點、納指期貨升0.9%（不斷更新）
拜登稱減對華關稅　對美股影響多大？
拜登稱減對華關稅　對美股影響多大？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款