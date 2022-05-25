【港股午市速睇】恒指半日反覆上落 東方海外染藍創新高

大市反覆上落

隔晚美股個別發展，恒指開市報20115點，僅高開3點，衝高至20286點後回落。半日再抽升收報20240點，升128點，成交額532億元。

國企指數中午收報6920點，半日升37點；科技指數升27點，半日收報4059點。

東方海外創新高

東方海外 （00316） 今早升3.1%，半日收報242.2元股價破頂。東方海外將於6月13日，正式生效成為恒指成份股，染藍後權重為0.27%。公司於今日（25日）除淨，6月28日派發每股股息20.358港元，以及特別股息5.382港元。

網易季績勝預期

網易 （09999） 今早升2.3%，半日收市報154.5元。昨日網易公布首季業績，受惠新春期間PC遊戲有好表現，以及在線遊戲穩定發展，遊戲收入按年升15.3%，公司淨收入則按年升14.8%，兩者都勝市場預期。

首度執行官丁磊表示，公司計劃將海外研發開支比例，增加至40%至50%，力圖擴大海外遊戲市場佔比。

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