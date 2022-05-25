【企業管理】天線得得B損毀釀禍　揭港企危機應變措施不足

旺角朗豪坊玩具店kkplus，有男童懷疑挨靠「天線得得B」塑像倒下破碎事件，引起全城熱議，其母企凱知樂最終致歉。事件反映品牌在科技資訊發達、社交媒體「洗版」力強勁下，處理危機時需更了解輿情。

事件凸顯企業在新常態下，突發事故發生時，危機處理要夠貼地。公關顧問公司「創意無限」行政總裁尹美玉（Ruby Wan）稱：「每個危機都是學習的機會，但互聯網下人人也是記者」，企業在意外發生後的黃金24小時內，須盡快和迅速處理，否則事件只會不斷發酵。

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當企業展出高價的商品時，她認為事前須進行兩類評估，包括「風險管理」及「危機管理」。並舉例，首要考慮展出位置的人流會否過多、展品展出的方式是否得宜，是否需要安排人手或保安特別看守商品、維持現場秩序、劃分最近觀賞範圍，並於展品附近張貼當眼的提示及警告字眼等。

企業宜先梳理事件真相 勿「彈弓手」

提供營銷和傳訊服務的公司「L Concept」的總經理林苡晴亦認為，企業須於展示展品前，作出多重足夠的準備功夫，包括：

1.設有足夠的保安措施，避免展品遭到損壞；

2.為員工提供足夠培訓，並舉例，向員工進行危機處理、應對和流程等；

3.購買足夠的責任保險，盡量減少潛在損失；

4.在新媒體的生態下，企業應具備即時應對的能力，故投放更多資源作新媒體監察，發現潛在危機時才能及時處理；

5.投放資源作公共關係和媒體監察，因為專業人士負責，同時可讓企業了解企業責任外，公眾形象的重要性。

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尹美玉指，企業內部處理事件時，首要梳理和了解事件的真相，同時密切監察網上輿論，及時明白外界在事件上，對企業的取態及觀感，才能夠制定有效的策略應對事件。

惟強調，企業最重要是統一口徑，切忌「彈弓手」，因為在互聯網的世界，事件在分秒之間已經廣泛傳播，即使需要修正內容，亦要回應上次發布的消息，而非撤回當不曾發生，否則會讓事態不斷惡化。

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記者：馬意文