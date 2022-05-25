  • 26°C
香港時間 : 2022525日 (三) 14:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【企業管理】天線得得B損毀釀禍　揭港企危機應變措施不足

商業 13:30 2022/05/25

分享：

分享：

旺角朗豪坊玩具店kkplus，有男童懷疑挨靠「天線得得B」塑像倒下破碎事件，引起全城熱議，其母企凱知樂最終致歉。事件反映品牌在科技資訊發達、社交媒體「洗版」力強勁下，處理危機時需更了解輿情。

事件凸顯企業在新常態下，突發事故發生時，危機處理要夠貼地。公關顧問公司「創意無限」行政總裁尹美玉（Ruby Wan）稱：「每個危機都是學習的機會，但互聯網下人人也是記者」，企業在意外發生後的黃金24小時內，須盡快和迅速處理，否則事件只會不斷發酵。

和菓子老舖相繼結業　難抵疫情銷售下滑

當企業展出高價的商品時，她認為事前須進行兩類評估，包括「風險管理」及「危機管理」。並舉例，首要考慮展出位置的人流會否過多、展品展出的方式是否得宜，是否需要安排人手或保安特別看守商品、維持現場秩序、劃分最近觀賞範圍，並於展品附近張貼當眼的提示及警告字眼等。

企業宜先梳理事件真相　勿「彈弓手」
提供營銷和傳訊服務的公司「L Concept」的總經理林苡晴亦認為，企業須於展示展品前，作出多重足夠的準備功夫，包括：

1.設有足夠的保安措施，避免展品遭到損壞；

2.為員工提供足夠培訓，並舉例，向員工進行危機處理、應對和流程等；

3.購買足夠的責任保險，盡量減少潛在損失；

4.在新媒體的生態下，企業應具備即時應對的能力，故投放更多資源作新媒體監察，發現潛在危機時才能及時處理；

5.投放資源作公共關係和媒體監察，因為專業人士負責，同時可讓企業了解企業責任外，公眾形象的重要性。

【數碼遊戲】數碼娛樂遊戲港企疫下北歐取經　拓北歐市場機遇

尹美玉指，企業內部處理事件時，首要梳理和了解事件的真相，同時密切監察網上輿論，及時明白外界在事件上，對企業的取態及觀感，才能夠制定有效的策略應對事件。

惟強調，企業最重要是統一口徑，切忌「彈弓手」，因為在互聯網的世界，事件在分秒之間已經廣泛傳播，即使需要修正內容，亦要回應上次發布的消息，而非撤回當不曾發生，否則會讓事態不斷惡化。

【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

記者：馬意文

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【企業管理】提升企管能力　管理人增值9式
2022/04/08
【企業管理】提升企管能力　管理人增值9式
【企業管理】去中心化式管理　4大優勢助企業發展
2022/04/18
【企業管理】去中心化式管理　4大優勢助企業發展
【企業管理】混合工作重新定義　5招助企業建構新模式
2022/05/04
【企業管理】混合工作重新定義　5招助企業建構新模式
【企業管理】6種外判工作策略　助企業靈活應付業務發展
2022/05/19
【企業管理】6種外判工作策略　助企業靈活應付業務發展

你可能感興趣

【企業管理】提升企管能力　管理人增值9式
14:28 2022/04/08
【企業管理】提升企管能力　管理人增值9式
【企業管理】去中心化式管理　4大優勢助企業發展
14:02 2022/04/18
【企業管理】去中心化式管理　4大優勢助企業發展
【企業管理】混合工作重新定義　5招助企業建構新模式
14:00 2022/05/04
【企業管理】混合工作重新定義　5招助企業建構新模式
風險管理 玩具 職場文化 社交平台 保安 媒體 責任保險 品牌 旺角 服務

下一篇文章

【好想去日本】全日空將取消國內線自助櫃位　改用手機登機報到
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好想去旅行】日本今迎首個美國旅行團　業界：只有老牌旅行社獲利
【好想去旅行】日本今迎首個美國旅行團　業界：只有老牌旅行社獲利
【品牌聯乘】Blue Bottle Coffee夥MO/MaskOn　推限定口罩及環保袋
【品牌聯乘】Blue Bottle Coffee夥MO/MaskOn　推限定口罩及環保袋
【創業比賽】AIA舉辦青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」　提供合共150萬元資金
【創業比賽】AIA舉辦青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」　提供合共150萬元資金
【移民潮】獵頭公司推算本港流失1.5萬名IT專才　未來5年人才缺口達10萬人（附熱門工種一覽）
【移民潮】獵頭公司推算本港流失1.5萬名IT專才　未來5年人才缺口達10萬人（附熱門工種一覽）
【感謝週】V city年度大型購物節5月歸來　逾2萬件商品低至1元
【感謝週】V city年度大型購物節5月歸來　逾2萬件商品低至1元
【新餐廳登場】荃灣廣場引入多間新餐廳、日本過江龍　佔地共2.7萬平方呎
【新餐廳登場】荃灣廣場引入多間新餐廳、日本過江龍　佔地共2.7萬平方呎
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款