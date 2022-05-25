【尊尼狄普誹謗案】片方證Amber Heard非《水行俠》主角 曾考慮換角

荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）和前妻Amber Heard誹謗案周二（24日）繼續審訊。DC影業製作總裁濱田沃特作供，否認刪減Amber Heard在《水行俠2》的戲份與誹謗案有關，強調Amber Heard絕非《水行俠》系列的主角。

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華納兄弟旗下電影公司DC影業製作總裁濱田沃特（Walter Hamada）周二透過視像方式作供。濱田沃特表示在《水行俠》拍攝期間早已發現，Amber Heard與男主角Jason Momoa之間沒有「化學反應」。

濱田沃特指《水行俠》首輯拍攝結束後，公司曾嘗試找更適合演梅拉（Mera）的女演員。他亦曾與Jason討論換角一事，但最終決定還是讓Amber Heard參與拍攝《水行俠2》，較原定計劃遲了數周開拍。

濱田沃特解釋，兩個主角沒有化學反應的情況很常見。他表示如果看過這部電影，觀眾會覺得他們看起來有不錯的化學反應，是因工作人員進行大量後期製作，包括音樂、聲音及剪接等，使最後電影成品變得完美。

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濱田沃特否認前荷里活製作人Kathryn Arnold的說法，指Amber Heard能把《水行俠2》片酬由200萬美元（1,560萬港元） 爭取至600萬美元（4,680萬港元），指華納兄弟一直要求演員遵守所簽訂的協議。

濱田沃特亦否認大幅刪減Amber Heard在《水行俠2》的戲份，包括精彩動作場面，是與尊尼狄普的誹謗案有關。濱田沃特強調，梅拉的角色設定一直如此，從構思《水行俠》劇本開始，電影主軸一直是水行俠Jason、與Patrick Wilson飾演的同母異父弟弟Orm，Amber Heard飾演的梅拉從來不是主角。

責任編輯：郭麗明