▲ 【金融科技】Quantifeed目標增長十倍 將打入私人銀行、另物色環球併購項目

金融科技初創企業Quantifeed正在進行C輪融資，Quantifeed行政總裁兼聯合創辦人Alex Ypsilanti表示，目前公司客戶有近十多名機構投資者，目標未來增長10倍，並將透過打入不同地區的金融領域，同時又會物色環球併購項目，以達增長。

Quantifeed成立9年，目前擁有多於80名職員，於香港由銀行支持的機械投資顧問排行第一。公司服務覆蓋香港、台灣、新加坡、澳洲、日本及印度等地，現有客戶包括香港中信銀行（國際）、光大證券、永豐金證券，甚至新加坡星展銀行及聯昌國際銀行（CIMB）等等。

公司指，其QEngine為其核心技術，能與金融機構現有的後端系統和客戶數據庫無縫接連，同時提供最高的數據安全性，並有助基金經理提升生產力。而融資所得將用於加強對數碼投資顧問、投資組合經理和客戶的解決方案，並豐富交易平台的投資組合設計和建議。財富管理解決方案亦將涵蓋更廣泛的資產類別，包括結構化產品、私募股權及數字資產。

上市是個選項惟未有計劃

Ypsilanti表示，公司未來將打入更多市場，有意先發展日本及東南亞市場，並進入不同金融領域，如基金經理、私人銀行、高淨值及超高淨值人士市場。不過，公司則未有上市計劃，指IPO上市會是個選項，但目前先做好C輪融資，亦未有披露盈收資料。

Quantifeed獲滙豐 （00005） 旗下的滙豐投資管理領投C輪融資，參投方包括Daiwa PI Partners 、現任股東國際性投資管理公司友侖集團（LUN Partners Group）和全球資產管理公司富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）參投。公司至今共獲5輪融資，2014年獲入選為數碼港培育計畫，2016年已獲友侖集團的A輪融資，2018年則完成1,000萬美元B輪融資，2020年10月完成B+輪融資。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

相關文章：

【金融科技】Quantifeed獲滙豐投資管理領投C輪融資 另大和、鄧普頓亦有參投

【金融科技】顧問公司Capco：險企運用區塊鏈技術於理賠流程 冀加強自動化以降低成本

【金融科技】數碼港第二輪「金融從業員金融科技培訓計劃」吸引逾7100人報名 較上輪大增2.4倍

編輯：姚卓然